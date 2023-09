Vor 14 Jahren erschien das MMORPG Aion und war damals für kurze Zeit ein Konkurrent für den europäischen Platzhirsch WoW. Das MMORPG „mit den Flügeln“ hatte auch in Europa seine Fans. Seit 2018 arbeitet der MMORPG-Riese NCSoft am Nachfolger Aion 2 (iOS, Android, PC). Ein Release, auch in Europa und für den PC, ist für 2025 angepeilt, wie man jetzt einem Insider-Bericht aus Südkorea entnehmen können.

Was ist Aion für ein Spiel?

Aion war vor etwa 14 Jahren für damalige Verhältnisse ein exotisches und prunkvolles Spiel, das nach Europa kam, als die meisten europäischen MMORPG-Spieler nur World of Warcraft kannten. Da Aion mit der CryEngine entwickelt wurde, war es ein echter Hingucker.

Viele kannten das MMORPG damals als das „Spiel mit den Flügeln“, denn die Charaktere flogen nicht auf Flugreittieren, wie in WoW, sondern hatten selbst Flügel.

Aion wurde in Europa 2012 auf Free2Play umgestellt und verblasste nach und nach. Wobei Aion immer noch spielbar ist und 2023 sogar eine Classic-Version erschien. Aber in Südkorea war Aion über all die Jahre weiter beliebt und relevant. Es tauchte neben Blade & Soul und den Lineage-Spielen immer wieder in den Finanzberichten von NCSoft auf. Nachdem es 5 Jahre lang ruhig um Aion 2 war, wurden nun Details zu einem Nachfolger konkret.

Ein offizieller Gameplay-Trailer zu Aion 2 erschien 2018:

Aion 2 wurde 2018 vorgestellt, damals als reines Mobile-Game

Das wussten wir bislang zu Aion 2: Aion 2 wurde 2018 von NCSoft vorgestellt, zusammen mit Blade & Soul 2. Damals gab es einige Fakten zum Spiel: So solle Aion 2 900 Jahre vor dem 1. Teil spielen und es sollte keine Klassenbeschränkungen geben. Jede würde jedes Item nutzen können.

Das MMORPG sollte es Spielern erneut ermöglichen, auf eigenen Schwingen durch die Luft zu gleiten: Dieses Alleinstellungsmerkmal sollte sogar noch wichtiger werden als in Aion 1.

Der große Haken damals: 2018 hieß es, das Spiel solle ein reines Mobile-Game werden, nur für iOS und Android erscheinen. Davon ist NCSoft mittlerweile aber weg und das MORPG Aion 2 erscheint auch für den PC.

Aus 2018 stammt auch noch ein Trailer, der die Welt von Aion 2 vorstellte:

5 Jahre keine neuen Infos zu Aion 2

Was kam nach 2018 noch zu Aion 2? Praktisch gar nichts mehr. Wie für ein koreanisches MMORPG üblich, ging Aion 2 nach dieser Vorstellung “dark” und man hörte 5 Jahre lang nichts mehr vom Spiel und seiner Entwicklung.

So macht man das in Korea: Man stellt ein MMORPG früh mit einem Trailer vor, der so aussieht, als komme das Spiel schon übermorgen. Dabei hat man zu dem Zeitpunkt nichts, außer dem Trailer und muss das Spiel erstmal entwickeln.

Es hatte westliche Spieler schon bei Lost Ark verrückt gemacht, dass die Ankündigung mit schickem Trailer noch Jahre vom tatsächlichen Release entfernt war.

Insider-Bericht: NCSoft ist von Throne and Liberty enttäuscht, setzt auf Aion 2

Das wissen wir jetzt über Aion 2: Die koreanische Seite MTN berichtete am 25. September von einer Quelle, die “über NCSOft Bescheid weiß”. Aus dieser Quelle kennt man jetzt einige Details, die aber nicht offiziell bestätigt sind:

Es arbeiten 240 Mitarbeiter an Aion 2 – die meisten von ihnen haben vorher an Lineage 2M gearbeitet, einem erfolgreichen Mobile-Spiel. Zeitlich passt das: Lineage2M erschien im November 2019 in Südkorea, ungefähr zu dem Zeitpunkt müsste die Entwicklung von Aion 2 dann wohl Fahrt aufgenommen haben.

Wie eine japanische Seite meldet, soll der Chef im Oktober 2021 ausgetauscht worden sein: Nun übernimmt Baek Seung-wook, der vorher “Lieange Eternal” leitete.

Die Größe der Entwicklung soll ungefähr der von “Throne and Liberty” entsprechen, das MMORPG soll 2024 erscheinen. Aion 2 soll das neue “Flaggschiff-Projekt” von NCSoft werden, nach Throne and Liberty.

Aion soll die neue Lizenz werden, weil Lineage verbraucht ist und Blade & Soul nicht zieht

Es heißt, NCSoft habe die Entwicklung von Aion 2 nun höher priorisiert, weil die südkoreanischen MMORPG-Spieler langsam müde werden, immer neue Versionen von Lineage zu spielen. Blade & Soul konnte sich zudem nicht als Mobile-Titel etablieren. Auch die finanziellen Aussichten von Throne and Liberty sieht man bei NCSoft nach ersten Tests nicht mehr so rosig.

Bei NCSoft glaube man auch, dass der Release des Mobile-MMORPGs “Lineage W” im Jahr 2021 nun Throne & Liberty einigen Wind aus den Segeln genommen habt

Aion 2 soll im besten Fall 2024, aber spätestens 2025 erscheinen – es soll weltweit gleichzeitig im Westen und in Asien herauskommen. Der Plan ist, das Spiel auf PC und mobile Plattformen zu bringen. Aion sieht man bei NCSoft als “noch nicht verbrauchte” IP an.

Das MMORPG soll über eine große offene Welt verfügen, die noch größer ist als die von Aion, und wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt.

Zudem heißt es, das MMORPG soll mehrere Sprachen unterstützen.

Die Infos sind unbestätigt und mit Vorsicht zu genießen. Sie klingen aber allesamt plausibel.

Was könnte abschreckend wirken? In Südkorea werden fast alle neuen MMORPGs, die für den PC erscheinen, zusätzlich für mobile Geräte entwickelt. Das ist für viele Spieler im Westen erstmal abschreckend, ist aber klar der Weg, wie es auf absehbare Zeit funktionieren wird.

In Südkorea ist es mittlerweile üblich, das Handy zu Hause als Ersatz-PC zu verwenden.

„Reine PC- und Konsolenspiele“, wie jetzt Throne and Liberty aus Südkorea sind eine Ausnahme. Wie bei allen asiatischen MMORPGs sollte man sich zudem auf einige Eigenheiten einstellen wie Grind, Genderlock oder ein übergriffiges Monetarisierung-System. Die meisten westlichen MMORPG-Spieler kennen diesen Eigenarten aus Spielen wie Lost Ark oder Black Desert.

Interessant ist das Detail, dass die Spieler langsam der „Lineage“-Franchise überdrüssig sind. Zu diesem Brunnen ist NCSoft seit dem Erfolg von LineageM in den letzten Jahren beständig gegangen. Offenbar ist der langsam erschöpft. Das liegt auch daran, dass NCSoft die “Lineage”-Lizenz an Netmarble lizenziert hat, die ebenfalls erfolgreiche Mobile-Spiele zu Lineage hergestellt haben.

Das neue “Throne and Liberty” ist im Prinzip Lineage 3.

Die Erfolgschancen von Throne and Liberty sehen in der Tat nicht so toll aus. Viele hatten sich auf das MMORPG gefreut, aber gerade im Westen ist nach einigen besorgniserregenden Nachrichten zum Gameplay doch viel Hype verschwunden:

Das MMORPG Throne and Liberty überarbeitet sein Kampfsystem, ist es jetzt gut? Ich habe 30 Minuten gespielt