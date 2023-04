2 neue MMORPGs sind letzte Woche erschienen und das nächste startet bereits morgen

Aktuell geht es bei den MMORPGs heiß her. Neben den Releases von Aion Classic und Mad World steht für den 1. Mai das nächste Spiel in den Startlöchern. Außerdem gab es Infos zur Beta in Throne and Liberty und zu den Inhalten von Blue Protocol. Wir haben alle News der Woche zusammengefasst.

Die Highlights der Woche:

Am Dienstag ist Aion Classic erschienen. Die Neuauflage des alten MMORPGs sorgte für Warteschlangen und die Öffnung eines zweiten Servers.

Am Freitag startete dann Mad World, ein Spiel mit abgedrehter Grafik und Story. Hier kam es zu allerhand technischen Problemen. Zudem verzögert sich der Release auf Steam.

Am 1. Mai erscheint mit Ethyrial: Echoes of Yore ein neues Hardcore-MMORPG.

Der Aufreger der Woche: UK hat den Kauf von Activision durch Microsoft gestoppt und die Aktie verlor in 31 Minuten 7 Milliarden $ an Wert.

Lost Ark möchte Spieler zurück und neue Infos zu Throne and Liberty und Ashes of Creation

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

