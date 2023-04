WoW Classic bekommt großes Update – Ex-Entwickler weckt Hoffnungen auf einen langersehnten Traum

WoW Classic soll bald ein Update bekommen. Der ehemalige Entwickler Brian Birmingham weckt unter einem Tweet Hoffnungen, dass es das heiß erwartete “Classic Plus” sein könnte.

Ein derzeitiger WoW-Entwickler, MrGM, twitterte über ein kommendes Update in WoW Classic mit der Bezeichnung 1.15. Es wird also keine kleine Neuerung. Unter dem Post ist eine Antwort von Brian Birmingham zu sehen. Der ehemalige Entwickler wurde im Februar entlassen, weil er seine Mitarbeiter nicht schlecht bewerten wollte.

“Ich bin etwas voreingenommen, aber ich glaube, ihr werdet es mögen. Ein unglaubliches Team arbeitet daran”, twittert Birmingham.

Daraufhin fragt ein User, ob es sich um Classic Plus handelt. “Ich kann das weder bestätigen noch bestreiten, aber ich kann sagen, dass ich die Vorstellung immer geliebt habe”, lautet Birminghams Antwort (via Twitter).

Gerücht: Das kommende Update könnte Classic Plus sein

Was ist Classic Plus? Dabei handelt es sich um ein Update für WoW Classic, worüber es schon länger Gerüchte gibt. Es soll das grundlegende Gameplay von Classic nicht verändern, aber einige Funktionen und Items aus den neusten WoW-Versionen in das MMORPG bringen.

WoW Classic lässt euch derzeit nahezu so spielen wie 2004, als das Spiel herauskam. Es gibt ein paar Neuerungen, die sich Spieler wünschen: Quality of Life Änderungen, Bosse, Zonen und Items, die ihnen in WoW Classic einfach fehlen. Die Grafik samt Nostalgie-Gefühl würden die Entwickler dabei nicht verändern, das meiste vom Vanilla-WoW bliebe beim Alten.

Vor ein paar Jahren starteten Fans sogar eine Petition, mit der sie Blizzard dazu aufforderten, ein Classic Plus zu entwickeln. Derzeit ist die Vanilla-WoW nämlich mit dem Raid der Nekropole Naxxramas zu Ende, der vor 15 Jahren erstmals erschien. So könnte WoW Classic an unterschiedlichen Stellen weitergehen.

Wer nicht nur die eigentliche Classic-Version spielen möchte, hat zudem Zugriff auf WOTLK Classic und die Saison der Meisterschaft mit zusätzlichen Herausforderungen.

Wie wahrscheinlich ist der Release? Ein Update wird definitiv kommen. Ob es sich um Classic Plus handelt, können wir aktuell nicht sagen.

Was sagt ihr zum möglichen Release von Classic Plus? Seid ihr dafür oder steht ihr dem eher kritisch gegenüber?