In WoW könnt ihr ein neues Reittier bekommen, aber dafür müsst ihr Classic spielen

Eine neue Cross-Promotion zwischen WoW Classic und World of Warcraft Retail ist live. Es winkt ein schicker Drache – und eine recht simpel Aufgabe.

Mit Wrath of the Lich King Classic ist der Andrang auf die Classic-Realms nochmal deutlich gewachsen und führt zu großen Problemen und Warteschlangen. Jetzt könnte sich die Problematik noch einmal verstärken, denn Blizzard gibt auch den „Retail-Helden“ (Shadowlands) einen Anreiz, in Classic reinzuschauen. Es winkt ein neues, exklusives Reittier, wenn man in Classic einige Stunden Zeit verbringt.

Was ist das für ein Reittier? Bei dem Reittier handelt es sich um einen Protodrachen, der eindeutig dem Element des Frosts zugeordnet ist. Der Frostbrutprotowyrm sieht nicht nur schaurig aus, sondern ist auch ein kleiner Teaser auf die kommende Erweiterung Dragonflight – denn dort spielen die Proto-Drachen wieder eine wichtige Rolle.

Das Mount ist lediglich in der modernen Variante von World of Warcraft verfügbar und kann ausdrücklich nicht in Wrath of the Lich King Classic verwendet werden.

Der Frostbrutprotowyrm – benutzbar in „Retail“-WoW, also Shadowlands und Dragonflight.

Wie bekommt man das Reittier? Um an das Reittier zu kommen, müsst ihr in WotLK Classic einen Todesritter erstellen und mindestens das Startgebiet abschließen – also bis hin zur ersten Quest in eurer Hauptstadt (Orgrimmar oder Sturmwind), wo ihr eure Loyalität der Horde oder Allianz beweist.

Habt ihr das erledigt, schaltet ihr den Drachen für das moderne WoW frei.

Gibt es für den Todesritter Beschränkungen? Ja, aber keine Relevanten, wenn man das Reittier haben möchte. Früher war es notwendig, bereits einen hochstufigen Charakter zu besitzen, das ist in WotLK Classic nicht der Fall. Euren ersten Todesritter könnt ihr auf jedem Realm ohne irgendwelche Vorleistungen erstellen – ihr könnt also direkt damit starten, euch das Mount zu verdienen.

Wie lange dauert das? Das hängt wohl von eurem Spielstil ab. In der Regel sollte das Startgebiet der Todesritter aber nicht mehr als 1-2 Stunden in Anspruch nehmen. Wenn ihr bereits alle Quests kennt, könnte es auch deutlich schneller vonstatten gehen.

Am besten sucht ihr euch dafür aber einen Realm aus, der nicht vollständig ausgelastet ist. Denn ansonsten hängt ihr vermutlich länger in der Warteschlange, anstatt wirklich zum Spielen zu kommen.

Was haltet ihr von dieser Art, ein Reittier freizuschalten? Eine coole, nette Dreingabe? Oder einfach lästig, dass man für ein Mount das „alte“ WoW spielen muss?