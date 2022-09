Wenn ihr den Spaß an WoW verloren habt, besucht mal den „Neuling“-Kanal

Ist euch die Freude an World of Warcraft abhanden gekommen? Cortyn kennt eine Methode, mit der man das beheben kann – wenn man denn will.

Wenn man fast zwei Jahrzehnte lang World of Warcraft spielt, dann kann irgendwann schon mal die Luft raus sein. Irgendwie hat man alles gesehen und ganz egal, was die Entwickler sich auch ausdenken, es war in irgendeiner abgewandelten Form zuvor schon da. Man stumpft ein wenig ab, alles wird zur Routine und oft erwischt man sich dabei, wie man denkt: Wieso hat es früher so viel mehr Spaß gemacht? War das Spiel einfach besser? Oder liegt es doch an einem selbst?

Ein ziemlich heilsames Mittel für diese Müdigkeit dafür ist der „Newcomer“-Kanal in World of Warcraft oder zu deutsch der „Einsteigerchat“.

Denn sich als Veteran einfach mal mit der Freude und den Problemen von kompletten Neueinsteigern auseinanderzusetzen, bereitet selbst viel Freude.

Nach fast 20 Jahren verliert man den Blick für die Details

Seit es die Möglichkeit gibt, bin ich mit meinen Charakteren im „Newcomer“-Kanal. Das ist der Kanal, in den neue Spielerinnen und Spieler automatisch geworfen werden, wenn sie frisch mit World of Warcraft anfangen. Veteranen, die eine Reihe von Erfolge abgeschlossen haben, können sich dort als „Mentor“ anbieten, um Neulingen mit Tipps zur Seite zu stehen und einfach Fragen zu beantworten, die aufkommen.

Und was für Fragen das mitunter sind, kann man sich kaum ausmalen, wenn man bereits seit 18 Jahren so tief in World of Warcraft drin ist, dass man die Problematik gar nicht mehr erkennen würde.

Auf der Insel der Verbannten erleben Neulinge ihre ersten Abenteuer.

Die meisten von euch haben inzwischen die „Insel der Verbannten“ gespielt. Das ist das neuste Startgebiet, das mit Shadowlands implementiert wurde und einen einheitlichen Spielstart ermöglichen soll. Die Quests dort sind recht linear, vergleichsweise simpel und dienen eben als Tutorial. Da sollte niemand groß Schwierigkeiten haben – oder?

Pustekuchen.

Eine der häufigsten Dinge, die man im „Neuling“-Kanal zu sehen bekommt, sind Chat-Zeilen von Neulingen, die so etwas hier abschicken:

„wave“

„wawe to gorgroth“

„type /wave to gor’groth“

Der Grund dafür ist die eine Quest auf der Insel, bei der sich der Charakter als Oger tarnt und vermeintlich Gefangene durch das Lager der Oger führt. Als Zwischenschritt in dieser Quest muss man einem der Oger zuwinken, um zu signalisieren, dass man frische Gefangene mitbringt.

Sätze wie diese erscheinen alle halbe Stunde.

Und genau dieser Questschritt entpuppt sich als deutliche Blockade.

Elitäre Veteranen könnten hier mit den Augen rollen und denken: „Wer zu doof ist, ein Emote einzutippen, den will ich im Endgame auch gar nicht sehen.“

Doch man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass es einfach extrem viele Neulinge gibt, die vielleicht noch nie ein anderes MMORPG gespielt haben oder bisher mit Videospielen in solchen Dimensionen noch gar keinen Kontakt hatten.

Und aus meiner eigenen Erfahrung im Neuling-Kanal kann ich sagen, dass diese Questreihe eine ziemliche Barriere darstellt, die dazu auch nicht sonderlich gut vom Spiel erklärt wird. Denn für die Quest muss man nicht nur zum ersten Mal einen Chat-Befehl eingeben („/wave“), sondern auch noch den entsprechenden NPC anvisiert haben. Beides wird vom Spiel vergleichsweise schlecht erklärt und ist, wenn man genauer darüber nachdenkt, ein ziemlicher Bruch zu den vorherigen Missionen.

Komplett planlos in World of Warcraft – so geht es vielen Neulingen.

Doch wenn man es seit über 18 Jahren gelernt hat, Emotes immer mal wieder zu benutzen, um einander zu necken, sich für eine Verzauberung zu bedanken oder dem fiesen Schurken im PvP mit schwingender Faust zu drohen, ist die Quest eine vollkommene Trivialität.

Es fällt unheimlich schwer, sich vorzustellen, dass man vielleicht selbst früher nicht in der Lage gewesen wäre, die Quest im ersten Anlauf abzuschließen.

Es ist schwierig, diesen Spielern zu helfen, die vielleicht noch gar nicht so genau auf den Chat achten. Aber wenn es gelingt, gibt es als Belohnung das schöne Gefühl, einem Mitspieler geholfen zu haben, der nicht frustriert mit dieser Questreihe das Spiel beendet, weil er sie nicht lösen kann.

Das ist nur einer der Gründe, warum ich denke, dass WoW zu schwer für Neulinge ist.

Absurde Freude über die kleinsten Dinge ist ansteckend

Doch mit Abstand den größten Spaß macht es, die Freude von anderen Spielerinnen und Spielern zu erleben, die sich über die kleinsten Dinge freuen, über die man selbst nur noch müde lächeln könnte.

So kommt es immer mal wieder vor, dass ein Anfänger mit deutlicher Begeisterung im Neuling-Kanal fragt:

„Wie kriegt man denn dieses schwarze Einhorn als Reittier?! Das ist so cool!!!“

Daraus entwickeln sich dann wieder Gespräche, in denen man von den großen Rätseln erzählt, die am Ende mit Mounts wie etwa dem Luziden Alptraum belohnen.

Unvergessen ist für mich auch ein Druiden-Spieler, der offenbar sein persönliches Weihnachten mitten im Sommer erlebte, als er im Neuling-Kanal (in Capslock) verkündete:

„ICH KANN MICH IN EINE KATZE VERWANDELN!!! DAS IST SO GEIL!!!“

Es ist eine so banale Grundfähigkeit jedes Druiden, aber für jemanden, der bisher keine MMORPGs gespielt hat, war das offenbar das Beste überhaupt, was passieren konnte. Diese fast schon kindlich-übertriebene Freude ist einfach ansteckend und man kann nicht anders, als ein bisschen zu grinsen.

Verwandlung in eine Katze – eigentlich so simpel, aber manche freuen sich stark.

Mich erinnert das immer an meine eigenen Anfänge in World of Warcraft. Ich erinnerte mich wieder daran, dass ich damals mit meiner Magierin zu „Vanilla“-Zeiten eine Quest in Ashenvale angenommen hatte, bei der man sich mit einem Questgegenstand in einen Furbolg verwandeln konnte. Das war für mich die erste Quest dieser Art und ich war so begeistert von dieser Verwandlung, dass ich die Quest niemals abgeschlossen habe.

Ich behielt das Quest-Item, denn man konnte es – im Gegensatz zu vielen anderen Quest-Items – überall in der Spielwelt einsetzen. Egal ob später im geschmolzenen Kern beim Raiden oder im Schlachtfeld der Kriegshymnenschlucht. Überall konnte ich als Furbolg-Magier aufkreuzen und fand das damals richtig grandios.

Daher lautet mein Tipp, wenn ihr selbst zu langjährigen WoW-Veteranen gehört und euch vielleicht die Begeisterung etwas abhandengekommen ist, meldet euch als Mentor an, um Neulingen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber natürlich nur dann, wenn ihr auch wirklich vorhabt, den Neulingen auch ein wenig zu helfen.

Diese unbedarfte Freude ist einfach ansteckend – und spätestens, wenn jemand wieder „wave to gorgroth“ in den Chatkanal schreibt, muss man ebenfalls wieder ein bisschen schmunzeln.