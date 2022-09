WoW: „Wave to Gor’groth“ – So winkt ihr dem Oger in der Quest „Genau vor ihren Nasen“ zu

Schon recht früh in World of Warcraft wartet eine ungewöhnliche Quest. Wir verraten euch, wie ihr „Genau vor ihren Nasen“ abschließt und Gor’groth winkt.

Quests in World of Warcraft sind in aller Regel recht simpel – doch manchmal sind sie es eben nicht. Besonders die Quest „Genau vor ihren Nasen“ sorgt bei Neulingen immer wieder für Probleme. Wir verraten euch, wie ihr die Quest auf der Insel der Verbannten erfolgreich abschließt und euch nicht ewig mit ihr auseinandersetzen müsst.

Genau vor ihren Nasen: /winken auf Gor’groth

Wenn man einen Blick in den „Einsteiger-Chat“ wirft, dann begegnet man im Minutentakt irgendwelchen Spielern, die offenbar ein wenig verzweifelt Nachrichten wie „wave“ oder „type /wave to Gor’groth“ eingeben. Das liegt daran, dass Blizzard nicht sonderlich gut erklärt, wie diese Quest funktioniert – dabei ist es eigentlich recht einfach, wenn man es denn weiß.

In der Quest „Genau vor ihren Nasen“ („Right Beneath Their Eyes“) muss der Charakter die Verbündeten durch das Lager der Oger eskortieren und dann ein Emote ausführen.

Der erste Quest-Schritt ist noch recht simpel, folgt einfach den Markierungen auf der Minikarte, wie bei allen Quests zuvor.

Gor’groth – ihm muss man zuwinken.

Sobald ihr aber den Koch-Bereich des Oger-Lagers erreicht, ändert sich euer Questziel. Die Quest verlangt von euch, dass ihr Gor’groth zuwinkt.

So winkt ihr Gor’groth:

Sucht den großen Oger-Magier Gor’groth – er hat zwei Köpfe und dürfte kaum zu übersehen sein. Wählt ihn mit der linken Maustaste an, sodass er euer aktuelles Ziel ist.

Öffnet nun das Chat-Fenster mit einem Druck auf die Enter-Taste.

Gebt im Chat „/winken“ (ohne Anführungszeichen) oder alternativ „/wave“ ein.

Euer Charakter winkt dem Oger zu und die Finte gelingt.

Danach erhaltet ihr ein neues Questziel und könnt das Lager unbehelligt durchqueren, um zur nächsten Markierung auf der Karte zu gelangen.

Wenn ihr selbst an der Quest zu knabbern hattet, grämt euch nicht – World of Warcraft kann für Einsteiger ziemlich schwierig und unübersichtlich sein.