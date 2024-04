WoW: Saison 4 von Dragonflight ist live – Das solltet ihr heute tun

Die finale Saison von World of Warcraft Dragonflight ist gestartet. Wir verraten euch, was ihr heute erledigen solltet.

Mit dem Ende der heutigen Wartungsarbeiten (24.04.2024) startet in World of Warcraft Dragonflight die 4. und damit letzte Saison der aktuellen Erweiterung. Einmal noch werden sämtliche Raids und Dungeons der Erweiterung relevant und der Progress geht ein klein wenig schneller voran als bei anderen Saisons.

Das ist durchaus so gewollt, denn ihr bekommt schneller starke Ausrüstung, um euch fit für die nächste Erweiterung „The War Within“ zu machen, die vermutlich im späten Sommer 2024 startet.

Den Trailer zu The War Within seht ihr hier:

Neue Schwierigkeit für alle Dungeons

Die größte Änderung betrifft wohl das Dungeon-System und die damit verbundenen Schwierigkeiten, denn die wurden von Blizzard deutlich überarbeitet. Die Schwierigkeiten von so ziemlich allen Dungeons wurde deutlich angehoben, sodass ihr auch bereits in „Mythisch 0“ eine solide Herausforderung habt. Das soll allen, die keine Lust auf ein Zeitlimit haben, eine ansprechende Herausforderung bieten, die auch starke Belohnungen einbringt. Die Schwierigkeiten ändern sich wie folgt:

Normale Dungeons: Unverändert

Heroische Dungeons: So schwierig wie zuvor „Mythisch“

Mythische Dungeons: So schwierig wie zuvor „Mythisch +10“

„Mythisch +10“-Dungeon: So schwierig wie zuvor „Mythisch+20“

Das bedeutet auch, dass ihr „nur noch“ Mythisch+10 absolvieren müsst, um die bestmöglichen Belohnungen zu erhalten. Beachtet allerdings, dass nur die Zahl kleiner geworden ist – die Dungeons sind auf „Mythisch+5“ so hart, wie zuvor ein „Mythisch+15“.

Was sollte man heute erledigen? Gerade die ersten Wochen sind bei einer Saison dann wichtig, wenn man gerne mit Random-Gruppen loszieht. Denn hier stellen viele schnell Anforderungen an das Itemlevel oder die „Mythisch+“-Wertung. Wer hier ein paar Wochen verschläft, findet vielleicht keine Gruppen mehr. Daher solltet ihr euch möglichst früh in die Inhalte stürzen, um den Anschluss nicht zu verpassen.

Raids abschließen: Besucht den Raid „Gewölbe der Inkarnationen“, der in dieser Woche „schicksalhaft“ verstärkt ist. Jede Woche ist ein anderer Raid aktiv und ab Woche 7 sind alle Raids permanent aktiv.

Besucht den Raid „Gewölbe der Inkarnationen“, der in dieser Woche „schicksalhaft“ verstärkt ist. Jede Woche ist ein anderer Raid aktiv und ab Woche 7 sind alle Raids permanent aktiv. Dungeons besuchen: Alle 8 Dragonflight-Dungeons gehören zur aktuellen Rotation. Sowohl auf „Mythisch“ als auch die Schlüsselsteinstufen bieten eine solide Herausforderung und starke Belohnungen, für die ihr aber eine eingespielte Gruppe haben solltet.

Alle 8 Dragonflight-Dungeons gehören zur aktuellen Rotation. Sowohl auf „Mythisch“ als auch die Schlüsselsteinstufen bieten eine solide Herausforderung und starke Belohnungen, für die ihr aber eine eingespielte Gruppe haben solltet. Erledigt Weltquests: Zum Start einer neuen Saison wird auch das Itemlevel der Belohnungen aus Weltquests angehoben. Schaut öfter mal auf die Karte, ob ihr nicht ein solides Ausrüstungsstück bei einer Weltquest entdeckt – gerade Twinks könnten hier noch Löcher in ihrer Ausstattung stopfen.

Zum Start einer neuen Saison wird auch das Itemlevel der Belohnungen aus Weltquests angehoben. Schaut öfter mal auf die Karte, ob ihr nicht ein solides Ausrüstungsstück bei einer Weltquest entdeckt – gerade Twinks könnten hier noch Löcher in ihrer Ausstattung stopfen. Farmt Flugsteine: Je nachdem, welche Arten von Inhalten ihr in WoW spielt, könntet ihr rasch feststellen, dass die Flugsteine nicht ausreichen, um eure Ausrüstung aufzuwerten. Daher solltet ihr auch einige Weltquests erledigen, um euch einen kleinen Vorrat an Flugsteinen aufzubauen und immer genug für die Upgrades zu haben. In der Regel werden zwar die neuen Wappen der limitierende Faktor sein, aber es ist immer gut, ein paar Hundert Flugsteine „zu viel“ zu besitzen.

Davon abgesehen bedeutet der Start einer neuen Saison auch, dass viele Spielerinnen und Spieler sich wieder ins PvE stürzen und daher auf jede Menge Tränke, Phiolen und Edelsteine angewiesen sind. Wenn ihr also ein Alchemist, Juwelenschleifer oder anderer Handwerker seid, solltet ihr jetzt recht leicht ein paar Goldstücke verdienen können, indem ihr eure Waren an die wieder aktiveren Heldinnen und Helden verkauft.

Was werdet ihr heute Abend zuerst in WoW tun? Stürzt ihr euch in den Raid? Oder pusht ihr direkt eure Mythisch-Wertung?

Mit Patch 10.2.7 geht es schon in wenigen Tagen weiter …