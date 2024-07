WoW: Das Einloggen kann 20 Minuten dauern – Das ist gewollt

Das Einloggen in World of Warcraft dauert für manche ewig. Das ist allerdings kein Bug, sondern tatsächlich ein Feature.

Der Pre-Patch von World of Warcraft: The War Within ist da. Damit einher gehen viele Neuerungen und Verbesserungen. Doch einige Spielerinnen und Spieler, die sich einloggen wollen, können nur unzufrieden mit den Zähnen knirschen. Denn der Login ins Spiel dauert mitunter ewig.

Der Grund dafür ist allerdings kein Bug oder Probleme mit den Realms. Stattdessen ist es das neue Mega-Feature, Kriegsmeuten, das einfach mehr Zeit braucht, um all die Daten zu verarbeiten.

Warum dauert das Einloggen so lange? Davor hatte Blizzard bereits im Vorfeld auf der offiziellen WoW-Website gewarnt. Wenn ihr euch das erste Mal in den Pre-Patch von The War Within einloggt, dann wird euer ganzer Account umgestellt. Sämtliche Daten aller Charaktere werden in der Kriegsmeute zusammengefasst, damit euer Account danach von den ganzen Vorteilen profitieren kann.

Dieser Prozess ist allerdings recht ressourcenintensiv. Blizzard hat daher davor gewarnt, dass der Umwandlungs-Prozess bis zu 20 Minuten betragen kann und es dabei auch zu Warteschlangen beim Login kommen kann.

Der Grund dafür ist, dass World of Warcraft sich die Daten von all euren Charakteren ziehen und diese verarbeiten muss. Je mehr Charaktere ihr habt, desto länger dauert das – und wenn die auch noch über viele verschiedene Realms verteilt sind, braucht es noch etwas mehr Zeit.

Wenn der Login heute also länger dauert, dann regt euch nicht auf und bewahrt einen kühlen Kopf. Denn vermutlich ist das genau dieser Umwandlungs-Prozess, der jetzt einmalig durchgeführt werden muss, damit ihr danach all die Vorteile genießen könnt.

Sind alle davon betroffen? Nein. Einige scheinen nach wenigen Sekunden bereits einloggen zu können, während andere länger warten müssen. Dem Anschein nach hängt das damit zusammen, wie viele Charaktere auf einem Account versammelt sind und wie groß gerade der generelle Ansturm beim Login ist. Früh am morgen ging das Einloggen noch relativ fix, doch je später es wird und desto mehr WoW-Accounts es versuchen, desto länger scheint der Prozess zu dauern.

Wie lange dauert das Einloggen bei euch? Hattet ihr Probleme oder konntet ihr direkt loslegen? Falls ihr noch nicht starten könnt, solltet ihr vielleicht einen Blick auf die umfangreichen Änderungen an allen Klassen werfen – damit ihr wisst, wie sich euer Held oder eure Heldin künftig spielt.