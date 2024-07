Die Kriegsmeute in The War Within – Was das große, neue WoW-Feature bedeutet

In wenigen Stunden kommt ihr in World of Warcraft in den Genuss der Kriegsmeuten. Wir verraten, was es damit auf sich hat und was das Feature bringt.

Am 24. Juli startet der große Pre-Patch 11.0 und damit beginnt in World of Warcraft die Ära von The War Within. Eines der größten Features ist die Kriegsmeute („Warband“). Dabei handelt es sich strenggenommen aber um eine ganze Reihe von Features, die Blizzards Bemühungen zusammenfassen, die Zeit von Spielerinnen und Spielern mehr zu respektieren und ihnen mehr Freiheit beim Spielen von mehreren Charakteren zu geben.

Wir verraten euch, was die Kriegsmeuten für Auswirkungen haben.

Kriegsmeuten – Viele Vorteile auf einen Blick

Das System der Kriegsmeute ist kein einzelnes Feature, sondern eine ganze Anhäufung von Verbesserungen, die mit Patch 11.0 sofort aktiv werden. Das Ziel dahinter ist es, den Fortschritt eurer einzelnen Charaktere zu bündeln und in einem Account-Fortschritt zu vereinen. Künftig sind die allermeisten eurer Errungenschaften und Fortschritte im Spiel daher für alle Charaktere gedacht – eben eure Kriegsmeute.

Darunter fallen:

Ruhm-Stufen: Der Fortschritt bei Ruhm- und Ruf-Fraktionen ist für künftige Inhalte (und Dragonflight) bei all euren Charakteren gleich. Ihr teilt euch also die Freischaltungen und Ruhm-Stufen mit allen Charakteren.

Der Fortschritt bei Ruhm- und Ruf-Fraktionen ist für künftige Inhalte (und Dragonflight) bei all euren Charakteren gleich. Ihr teilt euch also die Freischaltungen und Ruhm-Stufen mit allen Charakteren. Quest-Fortschritt: Questreihen, die ihr mit einem Charakter bereits abgeschlossen habt, gelten als „von der Kriegsmeute abgeschlossen“. Ihr könnt diese Quests bei anderen Charakteren dann ausblenden, wenn ihr sie nicht erneut erledigen wollt.

Questreihen, die ihr mit einem Charakter bereits abgeschlossen habt, gelten als „von der Kriegsmeute abgeschlossen“. Ihr könnt diese Quests bei anderen Charakteren dann ausblenden, wenn ihr sie nicht erneut erledigen wollt. Transmog-Freischaltungen: Künftig könnt ihr Transmog für alle Rüstungsklassen freischalten. So könnt ihr als Magier beispielsweise nicht mehr nur Stoff sammeln, sondern auch Platte, Leder und Kette.

Künftig könnt ihr Transmog für alle Rüstungsklassen freischalten. So könnt ihr als Magier beispielsweise nicht mehr nur Stoff sammeln, sondern auch Platte, Leder und Kette. Kriegsmeuten-Bank: Eure Kriegsmeute teilt sich eine große, neue Bank mit fast 500 Plätzen. Diese Bank vollständig freizuschalten ist aber recht kostspielig.

Eure Kriegsmeute teilt sich eine große, neue Bank mit fast 500 Plätzen. Diese Bank vollständig freizuschalten ist aber recht kostspielig. Währungs-Transfer: Mittels eines neuen Menüs könnt ihr verschiedene Spielwährungen an unterschiedliche Charaktere schicken. So könnt ihr Belohnungen auch schnell mit Zweitcharakteren kaufen, wenn euer Haupt-Charakter zu viele Ressourcen besitzt.

Mittels eines neuen Menüs könnt ihr verschiedene Spielwährungen an unterschiedliche Charaktere schicken. So könnt ihr Belohnungen auch schnell mit Zweitcharakteren kaufen, wenn euer Haupt-Charakter zu viele Ressourcen besitzt. Erfolge werden zusammengelegt: Erfolge all eurer Charaktere zählen jetzt gleichermaßen zum Erlangen eines Erfolges – etwa PvP-Siege in einem bestimmten Schlachtfeld.

Der neue Login-Bildschirm

Die größte Neuerung, die sofort nach Patch 11.0 ersichtlich ist, erwartet euch bereits vor dem tatsächlichen Spiel – nämlich im Login-Bildschirm.

Dort sind künftig vier eurer Charaktere in einer kleinen Szene um ein Lagerfeuer angeordnet. Wenn ihr über diese Charaktere mit der Maus fahrt, seht ihr weitere Informationen – etwa ihren aktuellen Goldbesitz, die Wertung in Mythisch+, das Itemlevel oder auch die gewählten Berufe.

Alle Charaktere sind in der Kriegsmeute – nicht nur die 4 auf dem Bildschirm.

Welche eurer Charaktere ihr in der kleinen Szene im Startbildschirm anordnet, ist nicht relevant und hat keinen Einfluss auf eure Kriegsmeute. Alle Charaktere eures Accounts gehören zur Kriegsmeute und die vier angezeigten Charaktere sind lediglich eine beispielhafte Auswahl, die ihr nach eigenem Interesse anordnen könnt.

Oder anders gesagt: Alle Charaktere eures Accounts gehören zu eurer Kriegsmeute. Das ist kein optionales Feature, sondern gilt für jeden Charakter permanent.

Freut ihr euch bereits auf die Kriegsmeute in The War Within? Was werdet ihr als Erstes machen, wenn endlich euer ganzer Account gemeinsam an Zielen arbeiten kann? Habt ihr bereits etwas Konkretes im Sinn?