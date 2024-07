WoW: Pre-Patch für The War Within herunterladen – So zieht ihr das Update schon jetzt

Der Pre-Patch 11.0 für World of Warcraft: The War Within erscheint. MeinMMO verrät, wie ihr das Update schon jetzt herunterladen könnt.

Das Zeitalter von Dragonflight ist in World of Warcraft fast beendet. Am Mittwoch erscheint der große Pre-Patch 11.0 und bringt damit die wichtigsten Daten für die Erweiterung „The War Within“. Wie üblich geht ein so großer Patch natürlich mit einem ziemlich dicken Download einher. Damit ihr den nicht erst am Mittwoch starten könnt, könnt ihr bereits im Vorfeld die meisten Daten herunterladen.

Wie lädt man Patch 11.0 herunter? Um das große Update bereits im Vorfeld herunterladen zu können, müsst ihr diese Option erst im Battle.net-Launcher aktivieren, denn bei vielen dürfte sie standardmäßig noch deaktiviert sein. Ihr findet die Option wie folgt:

Öffnet den Battle.net-Launcher.

Wählt World of Warcraft an und klickt auf das Zahnrad neben dem „Spielen“-Button und wählt „Spieleinstellungen“.

Wählt im neuen Menü links den Bereich „Downloads“ und scrollt zu „Spielupdates“ herunter.

Markiert unter „Automatische Updates“ den Punkt „Spielspezifische Einstellungen“.

Bei „World of Warcraft“ wählt ihr nun „Neueste & zukünftige Updates“.

Bestätigt mit einem Klick auf „Fertig“.

Zusätzlich könnt ihr etwas weiter oben noch den Haken bei „Updates pausieren, wenn ein Spiel gestartet wird“ setzen – in dem Fall werden Patches nur heruntergeladen, wenn ihr nicht bereits ein Spiel spielt. So wird zum Beispiel verhindert, dass ihr durch den großen Download starke Latenzen im Spiel habt.

Wenn es so aussieht, passt alles.

Ob bereits alles heruntergeladen ist, könnt ihr ebenfalls im Battle.net-Launcher prüfen. Sollte der Pre-Download bereits abgeschlossen sein, dann wird unter dem blauen „Spielen“-Button in grüner Schrift der Hinweis „Vorabinhalte heruntergeladen.“ angezeigt. In dem Fall seid ihr bereit für den Patch-Release am 24. Juli!

Unsere Kollegen von der GameStar haben ein Sonderheft zur neuen WoW-Erweiterung erstellt:

Muss man Mittwoch noch etwas herunterladen? Ja. Auch wenn die allermeisten Spieldaten bereits im Vorfeld heruntergeladen werden können, ein kleiner Teil erscheint erst mit dem Release des Patches. Das sind die finalen Daten, die zur Installation notwendig sind oder sogar noch kleine Änderungen zum PTR enthalten. Dieser Download sollte allerdings deutlich geringer sein und in den meisten Fällen in wenigen Minuten – wenn nicht sogar Sekunden – abgeschlossen sein.

Was alles im neuen Patch und generell der Erweiterung The War Within steckt, haben wir euch in unserer großen Übersicht zu The War Within erklärt. Dort erfahrt ihr auch alle Hinweise zur Story, den neuen Gebieten, den Heldentalenten oder auch dem Kriegsmeuten-Feature.