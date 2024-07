WoW: Diese Woche beginnt die Zeit von „The War Within“ – Alle Termine im Blick

Das Zeitalter von The War Within beginnt in World of Warcraft. Wir verraten euch, wie der Ablauf ist und wann alle Events und Neuerungen veröffentlicht werden.

Deutlich schneller als von vielen gedacht, nimmt World of Warcraft: Dragonflight noch in dieser Woche ein Ende. Auch wenn der Release der nächsten Erweiterung „The War Within“ noch einige Wochen entfernt ist, läutet der große Pre-Patch 11.0 bereits den Start vieler Neuerungen ein.

Aber was kommt wann? Wann kommen die Kriegsmeuten-Features? Wann startet das große Pre-Event und ab wann geht’s in die neue Erweiterung?

Wir haben alle Termine für euch auf einen Blick, damit ihr direkt wisst, wann es losgeht.

Pre-Patch 11.0 geht live

Wann? 24. Juli.

Was passiert da? Der große Pre-Patch geht live. Schon im Vorfeld könnt ihr große Teile des Patches herunterladen, wenn ihr das in den Einstellungen des Battle.net-Launchers aktiviert.

Sobald der Patch live ist, gibt es die folgenden, großen Änderungen:

Das Kriegsmeuten-System ist live. Der meiste Fortschritt ist nun accountweit, einschließlich der Ruhm-Stufen von Dragonflight.

Ihr könnt sämtliche Transmog-Vorlagen erlernen, auch wenn sie nicht für eure Rüstungsklasse sind.

Viele Reittiere können jetzt zwischen „Himmelsreiten“ und dem „gewöhnlichen Fliegen“ wechseln. Mehr als 400 Reittiere können nun zum Himmelsreiten benutzt werden.

Gilden sind nun realmübergreifend.

Alle Klassen bekommen bereits die Talent-Überarbeitungen der neuen Erweiterung.

Das Leveln geht schneller, denn die notwendigen XP von Stufe 1 bis 70 werden um über 45 % gesenkt.

Pre-Event „Strahlende Echos“

Wann? 31. Juli bis 27. August.

Was passiert da? In Dalaran beginnt eine neue Questreihe, die euch in das Event einweist. In regelmäßigen Abständen tauchen auf Azeroth verschiedene Echos von vergangenen Kämpfen auf, die eingedämmt werden müssen. Es winken verschiedene Belohnungen, darunter Haustiere, Reittiere und Ausrüstung. Außerdem dürften Twinks bei dem Event sehr schnell leveln.

Üblicherweise sind diese Belohnungen exklusiv und ihr könnt sie nachträglich nicht bekommen.

Vorabzugang zu The War Within

Wann? 23. August – 27. August.

Was passiert da? Wer die Epic Edition von The War Within vorbestellt hat, kann bereits ab jetzt die neue Erweiterung spielen. In dem Fall kann man bereits die Story-Kampagne erleben, den Charakter auf Stufe 80 leveln und die neuen Features wie die „Tiefen“ und die Heldentalente ausprobieren. Auch Berufe könnt ihr bereits leveln. Dazu könnt ihr die 8 neuen Dungeons erkunden oder einen neuen Charakter als „Irdener“ erstellen – ein Zwergenvolk, das sich beiden Fraktionen anschließt.

Der Start des Vorabzuganges ist direkt um 00:00 Uhr in der Nacht.

Offizieller Launch von The War Within

Wann? 27. August.

Was passiert da? Die Erweiterung The War Within startet offiziell. Alle, die sich das neue Addon gekauft haben, können ab sofort in die neuen Gebiete aufbrechen und alle Inhalte spielen.

Der Start ist auch hier um 00:00 Uhr.

Start der ersten Saison

Wann? 11. September.

Was passiert da? Nach einer 2-wöchigen „Einstiegsphase“, in der man allen Spielerinnen und Spielern die Gelegenheit gibt, die Story in Ruhe abzuschließen, beginnt nun die erste Saison. Damit starten die üblichen, saisonalen Inhalte:

Der Schlachtzug „Palast der Neru’bar“ wir freigeschaltet. Die mythische Variante des Raids folgt am 18. September.

Die mythischen und Schlüsselstein-Dungeons („Mythisch+“) werden freigeschaltet.

Die PvP-Saison beginnt und ihr könnt euch Wertung erspielen. Erstmals gibt es auch eine Solowarteschlange mit Wertung.

Die Tiefen erhalten saisonale Belohnungen und Anpassungen.

Ihr könnt euch Klassensets (Tier-Sets) erspielen, um euren Charakter noch stärker zu machen.

Wie geht es danach weiter? Auch wenn es bereits einige potenzielle Leaks gab, wie es mit The War Within weitergeht, hat Blizzard noch keine konkreten Aussagen getroffen. Allerdings sollte man bedenken, dass der Release der neuen Erweiterung auch auf den Termin der gamescom fällt, bei der Blizzard vertreten sein wird. Es ist wahrscheinlich, dass hier vielleicht bereits über kommende Patches und neue Inhalte gesprochen wird.

Freut ihr euch auf den Release von The War Within? Werdet ihr schon zum Vorabzugang zocken? Oder wartet ihr auf die reguläre Veröffentlichung, bevor ihr euch tief in den Kern von Azeroth vorwagt?