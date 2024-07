WoW Patch 11.0 ist live – 3 Dinge, die ihr heute erledigen solltet

Der Pre-Patch für World of Warcraft: The War Within ist live. Wir verraten euch, was ihr heute noch erledigen solltet.

World of Warcraft Dragonflight ist tot – es lebe The War Within! Mit dem Pre-Patch sind bereits viele der großen Neuerungen aktiv und es gibt zahlreiche Verbesserungen und Anpassungen an Blizzards MMORPG. Damit ihr perfekt vorbereitet seid, haben wir hier drei Dinge für euch, die ihr heute als Erstes erledigen solltet, bevor ihr euch tiefer mit dem aktuellen Patch beschäftigt.

Addons updaten oder entfernen

Mit einem großen Patch gehen auch zahlreiche Änderungen an World of Warcraft einher, die Auswirkungen auf euer Interface haben. Viele Interface-Addons werden nicht mehr funktionieren und produzieren Fehlermeldungen oder machen das Spiel gar unspielbar.

Stellt sicher, dass ihr alle Addons auf die neuste Version aktualisiert habt und diese bereits mit Patch 11.0 kompatibel ist. Veraltete Addons solltet ihr vorläufig deaktivieren, bis ein Update verfügbar ist.

Alternativ ist das jetzt auch eine gute Zeit, um sich von einigen Addons zu trennen. Fragt euch, ob ihr einige Addons wirklich noch braucht und in der jüngeren Vergangenheit überhaupt verwendet habt. Wenn nicht: Werdet sie los. Eure Ladezeit wird es euch danken.

Kriegsmeuten-Bank freischalten

Update 9:05 Uhr: Die Kriegsmeuten-Bank ist temporär von Blizzard wegen einem kritischen Fehler deaktiviert worden.

Die Kriegsmeuten-Bank könnt ihr bei jedem Bank-Schalter in World of Warcraft verwenden. Sie ist Teil des neuen Kriegsmeuten-Systems. Ihr solltet sie so bald wie möglich freischalten und damit beginnen, alle wichtigen Ressourcen eures Accounts dort zu bündeln. Dann können nämlich alle Charaktere darauf zugreifen, etwa beim Crafting.

Beachtet allerdings, dass die vollständige Freischaltung der Bank mehr als 3.000.000 Gold kostet. Die ersten Fächer sind aber deutlich günstiger und jeder sollte in der Lage sein, sie sich leisten zu können.

Beim Einloggen erhaltet ihr zusätzlich eine Quest, die euch nach Gadgetzan führt. Dadurch erhaltet ihr einen Zauber, mit dem ihr von überall auf eure Kriegsmeuten-Bank zugreifen könnt.

Talente anschauen und Builds bauen

Fast alle Klassen haben sich mit dem Pre-Patch drastisch geändert. Beinahe immer gibt es neue Talente oder große Veränderungen bei den Fähigkeiten. Daher solltet ihr eure verschiedenen Charaktere durchgehen und eure Spezialisierung wieder entsprechend einstellen.

Immerhin: Ihr könnt nun pro Charakter bis zu 40 Talent-Spezialisierungen abspeichern anstatt den bisherigen 10. So sollte es keinen Mangel an Platz mehr geben und ihr könnt für jede Situation das passende Set an Talenten speichern.

Wenn ihr mehr zu den Klassen-Änderungen aus Patch 11.0 wissen wollt, haben wir hier alle Neuerungen erklärt.

Was ist mit dem Pre-Event? Das Pre-Event von The War Within startet erst in einer Woche, also am 31. Juli. Erst dann tauchen die Echos vergangener Ereignisse überall auf Azeroth auf und die Questreihe beginnt in Dalaran. Bis dahin habt ihr noch Zeit, euch an die neuen Talente zu gewöhnen, noch den einen oder anderen Charakter zu leveln oder Gold zu farmen, um eure Kriegsmeuten-Bank vollständig freizuschalten. Was werdet ihr als Erstes in Patch 11.0 erledigen?