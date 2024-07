WoW: Der Patch 11.0 hat viel kaputt gemacht – „Ich hoffe, sie verschieben den Release“

Ist World of Warcraft: The War Within schon bereit für den Release? Der neuste Patch lässt daran Zweifel aufkommen.

Dass ein Update der Größe des Pre-Patches von 11.0 in einem so alten und umfangreichen Spiel wie World of Warcraft auch ein paar Dinge kaputt macht, das ist wohl ganz normal. Zahlreiche Hotfixes wurden bereits nachgereicht, um die drängendsten Probleme zu beheben. Doch vieles funktioniert noch immer nicht richtig und braucht weitere Überarbeitung.

Da kommt bei manchen der Gedanke auf: Ist The War Within wirklich schon bereit für den Release?

Was ist das Problem mit Patch 11.0? Auch wenn man dem Patch 11.0 auf jeden Fall zugutehalten muss, dass er zahlreiche Grundpfeiler von WoW verändert, gibt es doch eine Fülle an Fehlern und Problemchen, die direkt zum Launch vorhanden waren. Einige davon:

Die Kriegsmeuten-Bank, eines der Haupt-Features, musste direkt für alle deaktiviert werden – bis heute.

Die Endbosse aller aktuellen Raids waren auf „mythisch“ verbuggt und quasi unbezwingbar.

Die Skalierung von WoW Remix: Mists of Pandaria wurde zerstört, sodass Helden zwischen 50 und 70 gegen normale Feinde kämpften, die Lebenspunkte wie Bosse hatten.

Der Cross-Realm-Handel musste deaktiviert werden.

Viele Fähigkeiten und Talente funktionieren bislang nicht korrekt.

Das ist nur ein Auszug der Probleme, die es aktuell gibt oder gab.

Sorge um den Release von The War Within

Dass es eine solche Fülle von Problemen gibt und auch der Beta-Server von The War Within noch immer mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, löst Sorge in vielen Fans aus. Immer wieder hört man entweder im Subreddit von WoW, auf X oder im offiziellen Forum, dass man den Release vielleicht doch noch einen Monat nach hinten verschieben sollte.

Wer sorgt sich um den Release? Neben zahlreichen „gewöhnlichen“ Community-Mitgliedern, die den Zustand der Beta kritisieren und Sorge haben, gibt es auch ein paar bekanntere Stimmen, wie etwa die Guide-Schreiberin Neryssa von Wowhead, die auf X schreibt:

Ich weiß, dass es zu diesem Zeitpunkt nur noch Wunschdenken ist, aber wenn man sich den Zustand vom Pre-Patch zum Release anschaut und wie es gerade in der Beta läuft …

… für die geistige Gesundheit des ganzen Entwickler-Teams, hoffe ich wirklich, dass eine Verschiebung des Launch-Tags in Betracht gezogen wird.

Die Sorge wird auf X und im Subreddit von WoW geteilt. Dort schreiben einige:

„Als jemand, der die Beta spielt, war ich sehr überrascht darüber, dass sie den August als Release-Datum angekündigt haben. Das Datum scheint sehr aggressiv gewählt zu sein.“ – SVALTACT

„Es ist offensichtlich noch nicht bereit für den Release, aber sie werden es einfach durchziehen.“ – N-Zoth

Allerdings gibt es auch Stimmen, die dem Release optimistisch gegenüberstehen, wie etwa Attycuss27, der sich zurückerinnert:

The Burning Crusade hatte verheerende Bugs zum Launch, WotLK war überwiegend okay, Cataclysm hatte Probleme, Mists of Pandaria war okay, Warlords of Draenor war ein absolutes Desaster, Legion hatte Szenario-Probleme, die den Erhalt von Artefaktwaffen verhinderten, in Battle for Azeroth konnten einige das Start-Event nicht verlassen, Shadowlands hat den Schlund zerstört und bei Dragonflight konnten viele das Portal nicht verwenden. Der Punkt ist: Zu jeder Erweiterung sagen die Leute, dass sie nicht fertig ist. Jede Erweiterung hat ein paar Dinge, die zu Beginn nicht funktionieren.

Wird der Release verschoben? Das ist zum aktuellen Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich. Die Marschroute scheint in Stein gemeißelt zu sein. Zum einen müsste der Zeitplan mit dem Pre-Event kurzfristig angepasst werden, zum anderen würde man nun viele Fans vergraulen, die sich vielleicht schon für den Release Urlaub genommen haben. Ganz davon abgesehen, dass World of Warcraft bald seinen 20. Geburtstag feiert und dafür vermutlich der Patch 11.0.5 notwendig sein wird, der bis dahin ebenfalls bereits veröffentlicht werden muss.

Es bleibt zu hoffen, dass es den Entwickler gelingt, in den letzten vier Wochen die großen Probleme des Pre-Patches und die Schwierigkeiten der Beta noch glattzubügeln. Denn während viele noch darüber hinwegsehen werden können, wenn es Probleme während des Early-Access gibt – spätestens zum Release am 27. August sollte es rund laufen. Zumindest runder, als es aktuell beim Pre-Patch 11.0 der Fall ist.