WoW: Geheime Gleve für Dämonenjäger entdeckt – Macht euch zum „Druiden-DH“

Eine Klasse in World of Warcraft bekommt eine ganz besondere „Blümchen-Waffe“. Wir verraten, wie ihr sie jetzt freischalten könnt.

Seit einigen Jahren verstecken die Entwicklern in World of Warcraft immer wieder kleine oder größere Geheimnisse. Löst man sie, dann wartet ein besonderes Reittier, ein Haustier, ein schönes Transmog oder einfach ein Erfolg. Dieses Mal gibt es eine ganz besondere Waffe, allerdings nur für eine Klasse – Dämonenjäger. Wir verraten euch, wie ihr „Alara’shinu“ bekommt.

So schaltet ihr Alara’shinu frei

Zuerst benötigt ihr einen Dämonenjäger auf Stufe 70. Begebt euch in den Smaragdgrünen Traum und stellt sicher, dass ihr bereits das Basislager in der Mitte der Karte freigeschaltet habt. Das ist nach einer Handvoll Quests der Fall.

Schritt 1 – Der Traum: Reist nun zu den Koordinaten 51 / 61 im Smaragdgrünen Traum. Dort könnt ihr den Dämonenjäger „Landeron Teufelszorn“ sehen. Sprecht ihn an und wählt seine spezielle Dialog-Funktion, die lediglich als Dämonenjäger verfügbar ist. Aus seinen Worten erfahrt ihr den nächsten Hinweis, wo ihr hin müsst.

Landeron findet ihr im Smaragdgrünen Traum, direkt beim Basislager.

Schritt 2 – Zurück auf Anfang: Reist nun auf die Verheerten Inseln (Legion) und besucht dort das Gebiet der Verheerten Küste. Bei den Koordinaten 72 / 41 befindet ihr euch in einem kleinen Tempel. In einem felgrünen Kreis entdeckt ihr eine Erinnerung von Landeron Teufelszorn. Klickt sie an, um den nächsten Hinweis zu erhalten.

Eine kleine Sequenz spielt an der Verheerten Küste ab.

Schritt 3 – Der Tempel der Elune: Als Nächstes reist ihr nach Val’Sharah (ebenfalls in Legion) und besucht den großen Tempel der Elune, in der Mitte der Karte. Im intakten Teil des Tempels, bei den Koordinaten 51 / 57 könnt ihr eine weitere Erinnerung sehen. Sobald diese abgelaufen ist, erscheint ein Hirsch, der die Waffe bei sich trägt. Klickt die Waffe an, um sie zu verderben – und schon erhaltet ihr Alara’shinu!

Im Tempel von Elune hat Landeron versucht, einen Sinn zu finden.

Die Waffe hat ein Itemlevel von 441 und gehört zum Veteranen-Pfad. Ihr könnt sie 7-mal aufwerten, also bis zu einem Itemlevel von 463.

Ein Hirsch bringt die intelligente Waffe. Sie will von eurem Fel verdorben werden.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr nun noch in den Smaragdgrünen Traum zurückkehren, um ein weiteres Mal mit Landeron zu sprechen und seine Meinung zu den Vorfällen zu hören. Notwendig ist dieser Schritt allerdings nicht mehr, da ihr die Waffe bereits besitzt.

Was macht die Waffe so besonders? Die Waffe ist nicht nur für Dämonenjäger-Twinks eine gute Einstiegswaffe, sondern hat auch ein paar ganz besondere Effekte, die keine andere Gleve in World of Warcraft aufweist. Wenn ihr eine eurer drei Bewegungsfähigkeiten nutzt, also Teufelsrausch, Infernoeinschlag oder Rachsüchtiger Rückzug, dann erscheinen auf eurer zurückgelegten Strecke für einige Sekunden Blümchen auf dem Boden. Diese sind rein kosmetischer Natur.

Die Effekte sind übrigens auch aktiv, wenn ihr die Waffe als Transmog-Vorlage benutzt. Ihr müsst nicht das Original ausgerüstet haben, um den Blümchen-Effekt zu sehen.

Was haltet ihr von dieser Gleve? Eine coole Sache für Dämonenjäger? Oder passen diese Blümchen einfach nicht?

Warum es Frauen manchmal etwas schwerer in World of Warcraft haben, verraten wir hier.