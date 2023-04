WoW: Neues Cinematic „Den Pfad öffnen“ zeigt den neuen Plan der Drachen

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. Die Inkarnationen bahnen sich ihren Weg in das neue Gebiet …

Der Patch 10.1 von World of Warcraft Dragonflight steht schon in den Startlöchern und in wenigen Wochen geht es in die Zaralekhöhlen und den neuen Raid Aberrus, der Schattentiegel. Um schon einmal auf den neuen Patch einzustimmen, hat Blizzard bereits das Intro-Cinematic veröffentlicht.

Was wird im Cinematic gezeigt? Das Cinematic zeigt zu Beginn die Ebenen von Ohn’ahra, wo ein Zentaur gerade die Nachtwache übernimmt. Er erblickt am Himmel drei sich schnell bewegende Drachen und hört dann in der Nähe einen lauten Einschlag. Als er die Quelle des Geräusches entdeckt, will er die Kreatur zur Rede stellen – und bemerkt zu spät, dass es sich dabei um Fyrakk, eine der Ur-Inkarnationen handelt. Der Zentaur wird kurzerhand getötet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Daraufhin sehen wir alle drei verbliebenen Ur-Inkarnationen. Vyranoth erklärt, dass der Eingang zu Aberrus sich hier in der Nähe befinden muss und vor den Blicken verborgen ist. Vyranoth und Iridikron nutzen daraufhin ihre Macht, um das Land zu formen und es Fyrakk zu ermöglichen, den Durchgang in die Zaralekkhöhlen zu öffnen. Dort soll Fyrakk „die Ältesten aus ihrem Schlaf erwecken“ und „sich an den elementaren Kräften laben.“

Iridikron hat allerdings noch weitere Pläne. Er hofft, dass die Dracthyr die Geheimnisse von Aberrus erforschen und sich „Neltharions Erbe“ zu Nutze machen – um damit verschiedenste Schrecken gegen die Aspekte zu entfesseln.

Im letzten Bild sind dann genau die besagten Dracthyr zu sehen, die sich als Mitglieder der Splitterflamme in die Tiefen aufmachen.

Wann geht der Patch live? Patch 10.1 Glut von Neltharion startet am 3. Mai 2023 – also in knapp 2 Wochen. Wie üblich kommen einige Inhalte aber erst etwas verzögert. Der Raid, die zweite Saison und die Angriffe von Fyrakk beginnen erst am 10. Mai. Damit sollen alle die Möglichkeit haben, erst einmal die Story in Ruhe spielen zu können, bevor die Hatz um den World-First-Kill beginnt.

Wie gefällt euch der neue Trailer?