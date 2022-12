WoW zeigt neues Cinematic: So endet der Kampf gegen Raszageth

Die ersten Gilden haben den Endkampf gegen Raszageth in WoW: Dragonflight bereits gewonnen. Hier seht ihr das Cinematic, das dann gezeigt wird.

In World of Warcraft beginnt heute, am 14.12.2022, die erste Saison von Dragonflight. In Amerika ist die bereits am gestrigen Abend gestartet, sodass viele Gilden den Raid schon auf normal bewältigt haben. Damit einher geht auch das übliche „End-Cinematic“, also eine Video-Sequenz, die am Ende des Kampfes abgespielt wird.

Das ist im Cinematic zu sehen: Die Zwischensequenz spielt unmittelbar, nachdem es dem Schlachtzug gelungen ist, Raszageth die Sturmfresserin in ihre Schranken zu weisen und zu besiegen. Die Ur-Inkarnation des Sturms liegt tot am Boden, Khadgar und Kalec sind zufrieden darüber, dass die Bedrohung offenbar aufgehalten wurde.

Doch die Freude hält nur kurz, denn im Hintergrund funkelt es bedrohlich. Das Gefängnis der anderen Ur-Inkarnationen hat im Verlauf des Kampfes zu viel Schaden genommen und zerbröckelt. Nach und nach werden die drei anderen Ur-Inkarnationen aus ihrem Jahrtausende alten Gefängnis befreit:

Vyranoth (Frost)

Fyrakk (Feuer)

Iridikron (Erde)

Iridikron verkündet daraufhin, dass „alle, die das Wesen der Drachen an die Titanen verraten haben, unseren Zorn spüren werden“.

Kalec erkennt, dass die er zusammen mit Khadgar und den anwesenden Helden keine Chance hat, um diesen Kampf jetzt zu gewinnen. Die beiden Magier wirken einen Zauber und teleportieren sich (und die Raidgruppe) in letzter Sekunde in Sicherheit.

Die Urinkarnationen sind damit befreit und Raszageth konnte ihren Plan in die Tat umsetzen – wenn es sie auch ihr Leben gekostet hat.

Was bedeutet das für die Zukunft von WoW? Mit dem Cinematic gibt Blizzard ziemlich direkt bekannt, was die nächsten großen Bosse von Dragonflight sein werden – nämlich die drei verbliebenen Ur-Inkarnationen, die jetzt über die Dracheninseln hereinfallen. Daher beginnen ab heute auch überall die „Primal Storm“-Events, bei denen ihr gegen Elementare kämpft und euch einige Belohnungen verdienen könnt.

Wie gefällt euch das kleine Video am Ende des Raids? Interessant, dass Blizzard dieses Mal so einen „offensichtlichen“ Pfad beschreitet? Was sind eure Gedanken dazu?