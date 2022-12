4 versteckte Orte in WoW Dragonflight, die ihr bestimmt noch nicht kennt

WoW Dragonflight steckt wieder voller Geheimnisse, die erst nach und nach entdeckt werden. MeinMMO zeigt euch einige besondere Orte, die ihr nur entdecken könnt, wenn ihr auch nach ihnen sucht.

Seit dem 29. November 2022 ist die neue Erweiterung Dragonflight spielbar. In der Zeit hatten Spieler viele Gelegenheiten, die Dracheninseln zu erkunden. Dort gibt es einige besondere Orte zu entdecken, wie etwa einen Club für Singles – in den ihr aber nicht rein dürft.

Die meisten Orte werdet ihr früher oder später für irgendwelche Aufgaben besuchen, oder weil sie schlicht auf dem Weg liegen. Einige besondere Orte befinden sich aber abseits der Pfade oder ihr erreicht sie nur, wenn ihr bestimmte Aktionen ausführt.

Ich habe mich auf die Suche begeben und stelle euch 4 Orte vor, die ihr sicherlich noch nicht entdeckt habt.

Ihr findet in unserem Special alle Infos zu Dragonflight. Wollt ihr die versteckten Orte leichter erreichen? Nehmt einfach einen Freund beim neuen Drachenreiten-Feature mit:

1. Eine Entspannungs-Lagune mit Unterwasser-Bar

Im Nordwesten der Küste des Erwachens liegt die Zischende Grotte, in der sich einige Bewohner der Inseln als auch verschiedene Drachen entspannen. Das Gebiet selbst dürftet ihr bereits beim Ruf-Farmen für Sabellian und Furorion kennengelernt haben, denn dort steht einer der Drachen, die ihr für die wöchentliche Quest „Drachenaugen“ finden sollt.

Geht ihr aber noch über den NPC hinaus und schaut euch das Wasser genauer an, findet ihr dort noch mehr. Nach einem beherzten Sprung in die Lagune und paar Meter Schwimmen, tut sich unter euch eine Bar auf.

Dort könnt ihr nicht nur durch Wasserblasen atmen, sie wird auch von Tortollanern betrieben, die euch Drinks verkaufen und es gibt eine kleine Tanzfläche sowie Feiernde, denen ihr euch anschließen könnt.

Wartet ihr ein wenig am oberen Teil der Grotte, könnt ihr übrigens eine Quest für ein geheimes Pet beginnen, den süßen kleinen Drachen Spyragos.

2. Eine geheime Disco mitten in der Hauptstadt

Valdrakken bietet als Hauptstadt wieder alles, was ihr braucht: Bank, Portale, Auktionshaus und ein Gasthaus für euren Ruhestein. Genau dort, im Gerösteten Geißbock, befindet sich das nächste Geheimnis.

Betretet ihr die Taverne, findet ihr in der hinteren rechten Ecke hinter dem Gastwirt eine „seltsame Statue“, die eure Stufe hat. Nähert ihr euch der Statue, sagt sie euch: „Ihr müsst Respekt zeigen, um eintreten zu dürfen“.

Tut also genau das: nutzt das Emote „/verbeugen“ oder „/bow“ und ihr werdet in einen geheimen Hinterraum geführt, den Hort des Drachen. Dort liegen haufenweise Schätze herum und ihr könnt euren Ruhestein dort setzen, wenn ihr wollt.

Außerdem gibt es dort besondere Events, offenbar zu jeder vollen Stunde. Ich habe etwa ein bewaffnetes Duell zwischen 2 NPCs beobachten können und bei einem anderen Spieler wurde eine Party ausgerufen, in der die Gäste in der Mitte des Raumes tanzen mit Discokugeln aus den 80ern und bunten Lichtern:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

3. Ein Winter-Wunderland mit spielenden Tuskarr-Kindern

Etwas weiter im Süden, an der Küste des Azurblauen Gebirges, könnt ihr das ganze Jahr lang die Winterzeit genießen. Auf der kleinen Insel direkt westlich von den Azur-Archiven treffen sich ein paar Tuskarr-Kinder zum Spielen und ihr dürft mitmachen.

Ihr könnt hier mit den Kleinen Schneeballschlachten führen, Schlitten fahren oder Schneemänner bauen – was euch sogar den Erfolg: „Wollt Ihr einen Schneemann bauen?“ beschert. Ich habe die Insel schon im Alpha-Test gefunden und war wirklich entzückt.

4. Yennus Baumhaus

Als letzten, besonderen Ort ist mir ein Baumhaus an der Küste des Erwachens aufgefallen. Für die Quest zum versteckten Pet Spyragos muss das Baumhaus des kleinen Turskarr Yennu im Norden besucht werden.

Der Ort ist so schon idyllisch, sieht man von dem Elite-Protodrachen im Hintergrund einmal ab. Was ihn aber so besonders macht, ist der Aufbau: Das Baumhaus könnt ihr nämlich nicht nur fliegend erreichen, sondern auch kletternd.

Am Stamm des Baumes sind Bretter angenagelt, die als echte Leiter fungieren. Durch Sprünge lassen sich die Sprossen erklimmen und ihr kommt schließlich oben an, wo ihr nützliche Gleiter kaufen könnt, Alkohol findet und den Drachen des kleinen Yennu. Den schenkt er euch aber, weil er noch genügend andere hat – obwohl er zuvor so traurig darum gewesen ist.

Welche versteckten Orte habt ihr schon gefunden, welche findet ihr am coolsten? Schreibt uns einen Kommentar und erzählt uns, was ihr in Dragonflight schon so entdeckt habt!

Wenn ihr eure Zeit gerade lieber in der neuen Hauptstadt Valdrakken verbringt, solltet ihr allerdings aufpassen. Eine neue Seuche ist aufgetaucht, die sich dort gerade verbreitet:

In WoW Dragonflight verbreitet sich gerade eine neue Pandemie wie vor 17 Jahren – Ist sie gefährlich?