WoW hat jetzt einen Club für „einsame Singles“ – Aber ihr dürft nicht rein

World of Warcraft ist jetzt ganz offiziell eine Dating-Plattform – zumindest für Zentauren und andere Vierbeiner. Die haben nämlich einen exklusiven Singles-Club bekommen.

Auch wenn in der World of Warcraft das „War“ meistens in irgendeiner Weise im Vordergrund steht, sehnen sich die Charaktere auch nach Liebe. So manch ein Charakter möchte vielleicht nicht den ganzen Tag irgendwelche Unholde bekämpfen, Items grinden oder seine Kampfhaustiere zur Perfektion bringen – sondern einfach die Liebe finden.

Das geht nicht nur Spielerinnen und Spielern so, sondern auch den NPCs von World of Warcraft. Und zumindest letzteren kann geholfen werden, denn in Dragonflight gibt es einen ziemlich exklusiven Club für Singles. Exklusiv deswegen, weil ihr nicht erlaubt seid.

Ob die beiden sich kriegen werden?

Was ist das für ein Ort? Das Gasthaus „Die Mähnenquetsche“ ist ein Ort, an dem sich „Gesellige Alleinstehende“ treffen und auf der Suche nach der ganz großen Liebe sind.

Der Clou an der Sache: Lediglich Personen mit vier Beinen sind dort zugelassen. Wenn das nicht auf euch zutrifft, dann werden euch die Gäste nur verstört anblicken und ihr werdet von der Betreiberin dazu angehalten, den Ort doch zu verlassen – wenn ihr überhaupt an den Türstehern vorbeikommt.

Im Inneren tummeln sich die verschiedenen Vierbeiner von Dragonflight. Da sind also Zentauren, Drachen und Dryaden auf der Suche nach der ganz großen Liebe (oder einer, die mindestens bis zum nächsten Morgen hält).

Die „Mähnenquetsche“ ist etwas exklusiver – hat sogar einen eigenen Koch!

Ein cooles Detail: Wenn man als Druide in Tiergestalt in das Gasthaus kommt, gibt es sogar besondere Dialoge: „Netter Versuch, aber ihr braucht vier Beine UND zwei Arme“.

Vor dem Eingang steht übrigens auch ein Drache, der nicht hereingelassen wurde. Der ist mit seinem Freund hergekommen – aber da er selbst ein Drakonid ist (nur zwei Beine), erfüllt er die Anforderungen nicht und kann den Laden nicht betreten.

Ist der Ort wichtig? Nein, nach aktuellem Stand gibt es hier keine relevanten Quests oder andere Aktivitäten – es ist einfach nur ein netter Ort, der die Welt ein bisschen lebendiger und zugleich lustiger macht. Immerhin ist es schön, mal zu sehen, dass auch die Bewohner von Azeroth nicht immer nur den Krieg und das nächste große Übel vor Augen haben, sondern auch sie nach der Liebe suchen.

Wo findet man den Ort? Wenn ihr selbst mal in der „Mähnenquetsche“ vorbeischauen wollt, reist in die Ebenen von Ohn’ahra und geht zu den Koordinaten 39 / 48. Es kann allerdings sein, dass ihr rausgeworfen werdet. Wenn das der Fall ist, reist ein paar Meter weiter nach Norden, an die Koordinaten 38 / 44.

Mit dem „Budget-Zentaurenkostüm“ könnt ihr selbst in den Laden.

Dort liegt ein toter Goblin neben einer „Budget-Zentaurenverkleidung“. Zieht euch die Verkleidung an, dann könnt ihr in den Club und sogar mit den einzelnen Gästen dort reden.

Habt ihr auch schon so interessante Orte in Dragonflight entdeckt? Welche Orte sind euch direkt aufgefallen und in Erinnerung geblieben?