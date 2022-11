WoW: Das Drachenreiten ist so geil, ich will nie wieder ein Flugmount nutzen – Obwohl ich so viele hab

Das Drachenreiten ist so genial, es sollte Flugreittiere in World of Warcraft für immer ersetzen. Das meint zumindest MeinMMO-Dämon Cortyn und ist hellauf von dem neuen Feature in WoW begeistert.

Dragonflight ist nun seit etwa zwei Tagen veröffentlicht und ich habe „hart reingesuchtet“, auf Level 70 gespielt und mich dabei an all den Inhalten von Dragonflight erfreut, die man so beim Leveln erleben kann.

Doch obwohl erst so wenig Zeit vergangen ist, bin ich mir bei einer Sache bereits vollkommen sicher: Ich will niemals wieder auf einem normalen Flugreittier sitzen.

Ich habe in den letzten 36 Stunden so viel Zeit damit verbracht, mich von Kippen zu stürzen, durch Parcours zu heizen und die Landschaft von Dragonflight zu genießen, dass sich inzwischen ein permanentes Dauergrinsen auf mein Gesicht gebrannt hat.

Das Spielgefühl des Drachenreitens ist einfach so viel besser als alles, was WoW bis heute hatte.

Dabei lässt sich das schwer in Worten beschreiben und auch ein Video kann es nur schlecht darstellen. Das Drachenreiten muss man fühlen, muss man selbst erleben, um den Reiz wirklich verstehen zu können.

Ihr habt das Drachenreiten noch nicht freigeschaltet? Das geht ganz schnell, wie wir hier zeigen.

Bilder, Videos und Worte können nur schwer erfassen, wie gut das Drachenreiten ist.

Natürlich ist das Ganze auch nur so schön, weil die Dracheninseln mit genau dieser Idee konzipiert wurden. Alles ist etwas weitläufiger, die Orte sind größer und man kann längere Strecken am Stück zurücklegen. Aber das passt, denn es fühlt sich nicht künstlich an, harmoniert perfekt zusammen.

Obwohl ich das während der Beta schon zum Teil gespielt hatte, ist es dann in der Live-Version nochmal etwas anderes. Vielleicht, weil es nun „permanent“ ist und weil es wirklich „mein Charakter“ ist, der das kann.

Fast 600 Mounts in der Sammlung – Ich würde alle aufgeben

Dabei würde ich meine Draenei durchaus als Sammlerin von Reittieren bezeichnen – immerhin hat sie stolze 593 davon zur Auswahl. Ich war mit ihr fleißig unterwegs und habe einige der seltensten Mounts überhaupt gefarmt, auf die ich auch ein kleines bisschen stolz bin.

Dennoch würde ich mit Freuden all diese Reittiere zurücklassen und ohne mit der Wimper zu zucken, gegen das Drachenreiten eintauschen.

Über 590 Reittiere – aber keines is so toll wie das Drachenreiten.

Ich war kurz in „der alten Welt“, um noch eine alte Quest aus dem Questlog loszuwerden und musste dabei auf einem gewöhnlichen Flugreittier sitzen. Nether noch eins: Es ist so unendlich langweilig im Vergleich zum Drachenreiten. Nachdem man auch nur ein paar Minuten mit dem Drachen verbracht hat, fühlt sich das Flugmount „falsch“, langweilig und ideenlos an.

Ich verstehe jeden, der nach den ersten Minuten des Drachenreitens „Meh“ sagt und damit nicht sofort warm wird. Am Anfang hat man nur wenig Ausdauer, versteht die Mechanik noch nicht so ganz und tut sich mit dem Drachen schwer. Denn nur solange es bergab geht, kommt man voran.

Doch das ändert sich. Gebt dem Feature ein wenig Zeit. Nehmt an den verschiedenen Wettrennen teil, haltet die Augen nach Glyphen offen und beginnt, die Talente eures Drachens auszubauen. Spätestens sobald ihr etwa die Hälfte aller Talente habt, ist das Drachenreiten der absolute Hammer.

Ich habe mich mehrfach dabei erwischt, wie ich mich einfach nur von Valdrakken in die Tiefe gestürzt habe, um zu schauen, wie weit ich denn komme und wie lange ich mich in der Luft halten kann. Inzwischen kann ich mit guten Gewissen „unendlich“ sagen und bin dabei noch deutlich schneller als mit dem epischen Reittier.

Mich begeistert das Drachenreiten vollkommen. Ob das am Ende eine gute Sache ist, bleibt abzuwarten. Denn Blizzard ist – zumindest für mich persönlich – nun quasi gezwungen, das Drachenreiten mit in die Zukunft von World of Warcraft zu nehmen.

Denn ich will niemals wieder auf einem Flugreittier sitzen, ganz egal wie lange und ausdauernd ich dafür in den letzten Jahren gefarmt habe.

Patrick Freese von MeinMMO meint dazu: Ich war gegenüber des Drachenreitens anfangs skeptisch. Brauche ich das wirklich? Es gibt doch Flugmounts, mit denen ich gezielt fliegen kann, ohne, dass sie Power verlieren.

Fast Forward zum Release:

Ich bin jetzt erst Stufe 62. Was vor allem daran liegt, dass ich alle Drachenrennen in Gold-Zeit erledigen will und alle Glyphen sammle. Ich kann einfach nicht aufhören. Das Drachenreiten fühlt sich einfach so … gut an? Ich rufe meinen Drachen und er spawnt nicht einfach aus dem Nichts, sondern kommt von hinten in meinen Bildschirm gelaufen. Das Fliegen fühlt sich damit so smooth an, die Steuerung ist so leicht zu verstehen. Verrückt. Meine Skepsis hat sich vollkommen in Luft aufgelöst und ich bin inzwischen Fan des Features. Ich war gegenüber des Drachenreitens anfangs skeptisch. Brauche ich das wirklich? Es gibt doch Flugmounts, mit denen ich gezielt fliegen kann, ohne, dass sie Power verlieren.Fast Forward zum Release:Ich bin jetzt erst Stufe 62. Was vor allem daran liegt, dass ich alle Drachenrennen in Gold-Zeit erledigen will und alle Glyphen sammle. Ich kann einfach nicht aufhören. Das Drachenreiten fühlt sich einfach so … gut an? Ich rufe meinen Drachen und er spawnt nicht einfach aus dem Nichts, sondern kommt von hinten in meinen Bildschirm gelaufen. Das Fliegen fühlt sich damit so smooth an, die Steuerung ist so leicht zu verstehen. Verrückt. Meine Skepsis hat sich vollkommen in Luft aufgelöst und ich bin inzwischen Fan des Features.

Und zum Abschluss noch ein letzter Tipp: Die Glyphen, mit denen ihr die Fähigkeiten eures Drachenreitens verbessert … schaut die nicht im Guide nach oder lasst sie euch per Addon anzeigen. Ihr könnt sie nur ein einziges Mal auf eurem Account sammeln, danach gilt die Freischaltung sofort für alle anderen Charaktere ebenfalls. Es macht richtig Spaß, diese Glyphen zu sammeln, da man nicht nur vom Drachen darauf hingewiesen wird, sondern auch einen Buff bekommt, der genau anzeigt, wie weit man von der Glyphe noch entfernt ist.

Das Gefühl, alle selbst gefunden zu haben, ist deutlich schöner als einfach mal wieder „einen Guide abgehakt zu haben“ – außerdem seht ihr dabei sehr viel von den Dracheninseln und trefft sicher auf den einen oder anderen Rare-Mob oder Schatz und werdet ganz nebenbei richtige Experten im Drachenreiten.

Wie gefällt euch das Drachenreiten bisher?