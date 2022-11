Alle 13 Klassen von WoW Dragonflight im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

Was macht den Schamanen aus? Schamanen haben sich den Elementen verschrieben, wobei diese Elemente sehr chaotisch und unausgewogen sein können. Schamanen haben deshalb das Ziel, Gleichgewicht in dieses Chaos zu bringen.

So habt ihr abgestimmt: Insgesamt haben an der Umfrage 3.382 Leser teilgenommen. Jeder konnte dabei nur eine Stimme vergeben.

In einer Umfrage wollten wir von euch wissen, mit welcher der 13 Klassen ihr in WoW Dragonflight startet. Über 3.000 Personen haben teilgenommen und wir stellen euch das Ranking unserer Leser vor.

