WoW Dragonflight ist der Wahnsinn, aber der Launch war wahnsinnig nervig

Um es kurz zu machen: Dragonflight macht richtig Spaß, wenn es denn läuft. Die Quests sind grandios, das Drachenfliegen hat für mich Flugmounts für immer ersetzt und die Spielwelt ist einfach wunderschön. Mehr dazu werdet ihr in den kommenden Stunden und Tagen hier lesen – denn ich habe wirklich viel zu berichten, das heraussticht und klarmacht: Dragonflight ist kein Shadowlands und zumindest in der Level-Phase schon deutlich besser.

Dieses Problem zog sich … eine ganze Stunde. Immer mal wieder kamen ein paar Spieler auf die Dracheninseln, während andere sich in Sturmwind die Beine in den Bauch standen.

Dass der Start nicht gelingt und Blizzard mit einem spontanen Portal eine „Notlösung“ etablieren muss, ist schon ein bisschen peinlich. Wenn ausgerechnet die Reise zu den Dracheninseln nicht gelingt, scheint da beim Testen doch ein bisschen was schiefgegangen zu sein. Aber immerhin: Es wurde schnell reagiert. Ein potenzieller Fix in 15 Minuten ist durchaus solide.

Zumindest in der Theorie. Denn das Portal funktionierte auch nur für einen Bruchteil der Spieler. Es gab lange Ladezeiten, an dessen Ende man dann zu lesen bekam: „Instanz konnte nicht gestartet werden, Transport abgebrochen.“

Gegen 0:15 Uhr wurde Blizzard dann wohl auch klar, dass sie das Problem mit den Schiffen nicht so einfach gefixt bekommen. Daher erschien am Steg einfach ein Portal, das einen direkt auf die Dracheninseln teleportiert – schade, denn eigentlich sollte es da eine Zwischensequenz geben, die so komplett ausfiel.

Das Boot kam jedoch nicht. Abgesehen von dem Dampfer, der nach Kul Tiras fährt, hielt kein Schiff an. Erster Unmut machte sich breit, aber durch den vollen Chat war es noch halbwegs lustig. „Vermutlich haben sich Klima-Aktivisten an das Schiff geklebt“ und ähnliche Kommentare sorgten zumindest für ein Schmunzeln.

Um 0:00 Uhr standen auf meinem Realm zahllose Spieler am Steg von Sturmwind, bereit für den Launch. Und der kam auch – irgendwie. Die Start-Quest wurde freigeschaltet und der Timer für das Boot begann zu ticken. In 5 Minuten wären wir alle auf den Dracheninseln. Zumindest hofften wir das.

Ich weiß. Es gibt dieses alte Meme von „Never Play On Patch Day“ – und zu Zeiten von Vanilla und The Burning Crusade hatte das auch noch einen Wahrheitsgehalt. Doch wenn ich mich zurückerinnere, liefen die Launch-Tage von Erweiterungen – von kleinen Wehwehchen mal abgesehen – ziemlich solide ab:

Wer mich und meine Artikel kennt weiß, dass ich Blizzard gerne lobe, wenn es angebracht ist, aber auch arge Kritik übe, wenn ich die für angemessen halte. Bedauerlicherweise ist der Launch von WoW: Dragonflight nichts, was man loben kann. Denn für mich persönlich war die Release-Nacht eine bittere Enttäuschung – eine, die ich von World of Warcraft lange nicht mehr gewohnt war.

