WoW-Chef sagt: Wir wollen nicht so sein, wie das Internet behauptet, dass wir sind

Die Sexismus-Vorwürfe nahm man auch beim Team von World of Warcraft sehr ernst. Aber der Chef denkt, man ist auf einem sehr guten Weg.

Für World of Warcraft stehen wichtige Tage bevor, denn die nächste Erweiterung „Dragonflight“ steht in den Startlöchern. Das ist nicht nur für WoW von großer Bedeutung, da Shadowlands viele Spielerinnen und Spieler eher verschreckt hat, sondern auch für Blizzard. Immerhin hatte Blizzard in den letzten Jahren mit vielen Skandalen zu kämpfen und der größte war wohl der Sexismus-Skandal – zu dem viele Untersuchungen noch immer anhalten.

Woher stammen die Aussagen? In einem Interview mit Preach sprach der Game Director von WoW, Ion Hazzikostas, auch über diese Probleme. Preach fragte, wie man bei Blizzard mit den turbulenten letzten Jahren umgegangen sei. Immerhin gab es nicht nur die Covid-Pandemie, die bei Blizzard zu sehr viel „Home Office“ geführt hat, sondern auch die Vorwürfen wegen Belästigung und Sexismus, vor allem auch im WoW-Team. Hazzikostas sagte dazu:

Das andere ‚große Ereignis‘ im letzten Jahr – das hat für das ganze Team eine anhaltende Periode der Selbst-Reflexion ausgelöst. Mit dem Beginn im letzten Sommer, haben wir nach innen auf unsere Kultur und Vergangenheit geschaut um uns ehrlich zu fragen: „Sind wir, wie das Internet sagt, dass wir sind? Ist das, wer wir wirklich sind?“ Und die Antwort, zu der wir kamen, war: „Nein“. Aber wir wollen auch ganz sicher nicht so sein und es soll keine Möglichkeit geben, dass wir es werden. Also wie ändern wir unsere Prozesse, wie entwickeln wird eine Kultur des Feedbacks, mit Zuhören, Offenheit und Vertrauen, die sicherstellt, dass selbst der kleinste Hinweis auf Unangemessenheit vorgebracht und abgehandelt wird? So dass wir nie auch nur nah an das herankommen, was die Anschuldigungen von vor vielen Jahren besagen.

Was meint denn „das Internet“? Worauf Hazzikostas da anspielt, sind die Meinungen von vielen, die in den letzten Jahren unter Beiträgen rund um die Sexismus- und Missbrauchs-Vorwürfe zu lesen waren. Die Kritik an Blizzard war groß und die Meinungen oft sehr drastisch. Das Studio sei durchsetzt von toxischer Männlichkeit und einer Kultur der Belästigung, bei dem die Männer betrunken durch die Büros ziehen und den Mitarbeiterinnen dabei unangemessen zu nahe kommen würden.

Ob sich Blizzard dahingehend wirklich verbessert hat und diese Probleme im WoW-Team nur noch der Vergangenheit angehören, lässt sich wohl nicht so einfach feststellen. Doch zumindest die Personen, mit denen Preach auf dem Blizzard-Campus sprach, scheinen deutlich positiv eingestellt zu sein.

Wie ist eure Einschätzung zu dieser Thematik? Sollte man dem WoW-Team und Blizzard die Möglichkeit geben, zu zeigen, dass sich etwas gebessert hat? Oder haben die „ihre Chance verspielt“?