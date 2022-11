WoW schenkt euch jede Woche mehr Gold und Spieler rätseln, was es damit auf sich hat

Kurz vor dem Release von Dragonflight finden Spieler in World of Warcraft plötzlich Kupfer und Silber in ihren Abenteuerführern. Dahinter steckt offenbar eine längere Reihe, die einige schon abgeschlossen haben. Aber was hat das zu bedeuten?

Wo gibt es das Gold? Seit Phase 2 von Patch 10.0 für WoW erschienen ist, könnt ihr aus euren Abenteuerführern einzelne Münzen bekommen. Standardmäßig öffnet ihr das Fenster mit der Tastenkombination Shift+J.

Blättert ihr hier in den „Empfohlenen Inhalten“ über die Pfeile am unteren Rand bis ganz nach rechts, findet ihr dort eine einzelne Kupfermünze. Klickt ihr auf den entsprechenden Button darunter, erhaltet ihr die Quest „Ein Stück Kupfer“.

Die Quest belohnt euch mit einem Kupferstück und dem Erfolg „Glücksgroschen“. Danach geht es aber weiter. Seit dem 23. November finden Spieler an der gleichen Stelle plötzlich eine Silbermünze, die ebenfalls eine Quest, aber keinen Erfolg gewährt.

Was hat es damit auf sich? Offenbar könnt ihr diese seltsamen Funde jede Woche fortführen, wenn ihr die vorige Münze auf dem entsprechenden Charakter bereits gefunden habt. Tatsächlich steckt dahinter ein Geheimnis, das einige Spieler schon gelöst haben – zumindest teilweise.

Spoilerwarnung: Wenn ihr selbst erforschen wollt, was hinter den Münzen steckt, solltet ihr hier nicht weiterlesen. Für alle anderen: Ihr findet unten das vorläufige Ende dieser seltsamen Goldfunde.

Ihr findet in unserem Special alle Infos zur neuen Erweiterung Dragonflight. Im Trailer stellt Blizzard noch einmal die wichtigsten Features vor:

Mehrere Wochen für ein Geheimnis – Was steckt hinter den Münzen?

So geht es weiter: Erledigt ihr die Quest jedes Mal, so erhaltet ihr jede Woche mehr Gold. Ein Nutzer auf wowhead hat sich das Geheimnis in der Beta bereits angesehen und fand folgende Belohnungen nach der Silbermünze:

eine Goldmünze

einen Beutel mit 10 Goldstücken

eine „Schattenbekritzelte Münze“, die sich für 100 Gold verkaufen lässt

Die Beschreibung der Münze ist: „Die Münze löst ein andersweltliches Gefühl aus. Die Kopf-Seite ist mit dunklen, lilafarbenen und blauen Linien magischer Energie bekritzelt.“ Nehmt ihr die Münze an, bekommt ihr zudem die Quest „Kuriose Münze“ und den dazugehörigen Erfolg.

Besonders spannend ist der Questtext hier:

„Danke für die Möglichkeit, Euch zu beobachten. Die Information, die ich gesammelt habe, war äußerst erleuchtend, um das Mindeste zu sagen. Dies ist mein letztes Geschenk … vorerst.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was steckt dahinter? Bisher geht das Rätsel im Secrets-Discord von WoW noch nicht allzu weit herum, da es sich vermutlich ohnehin erst zu Release von Dragonflight wirklich lösen lässt. Ein Nutzer merkt aber an, dass das einzige andere Item mit einer gleichen Beschreibung ein Buch ist, das ihr bei der Kampfgilde bekommen könnt (via Twitter).

Alles Weitere sind Spekulationen. Es wäre etwa möglich, dass ein eigentlich toter Charakter aus Shadowlands noch lebt, der gerne mit solchen Rätseln und Beobachtungen handelt. Die Entwickler selbst haben bereits angekündigt, dass wir möglicherweise „eine Weile warten“ müssen, bis das Geheimnis gelüftet wird.

Die Rätselknacker von WoW hoffen darauf, dass sich mehr solcher Geheimnisse in Dragonflight finden lassen. Wenn ihr selbst auf den Geschmack gekommen seid, könnt ihr einige der vergangenen Rätsel immer noch nachholen:

Die 10 größten Rätsel aus WoW und wie ihr sie löst