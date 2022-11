WoW Dragonflight: Pre Patch Phase 2 startet morgen – Die Patch Notes

Phase 2 zum Pre Patch von WoW Dragonflight steht an. Der Start ist am Mittwoch und in den deutschen Patch Notes zeigen wir euch, was sich alles ändert.

Was passiert in Phase 2? Mit großen Schritten bewegen wir uns in World of Warcraft auf den Release des neuen Addons Dragonflight zu. Stück für Stück kommen schon vor der Veröffentlichung einige Inhalte ins Spiel, die ihr ausprobieren könnt. Die neuen Talentbäume sind schon seit einigen Tagen freigeschaltet.

Ab dem 16. November beginnt Phase 2 und bringt die „Rufer der Dracthyr“, die erste Kombination von Volk und Rasse. Dazu kommt die neue Zone „Die Verbotene Insel“, ein neues Event, Änderungen an Klassen, Erfolgen, PvP, Quests und mehr. Wir zeigen euch hier in der Übersicht die Änderungen im Detail und die Patch Notes auf Deutsch.

Start von Pre Patch Phase 2 – Wann geht’s los?

Dann ist Start: Am Mittwoch, dem 16. November, sind Wartungsarbeiten in der Zeit von 03:00 Uhr bis 11:00 Uhr geplant. Im B-Net-Client schreibt Blizzard, „Wir führen am Mittwoch, 16. November, zwischen 03:00 (CET) und 11:00 (CET) planmäßige Wartungsarbeiten durch. Innerhalb dieses Zeitraums steht das Spiel nicht zur Verfügung. CET steht für Central European Time und entspricht damit auch der deutschen Zeit.

Nach den Wartungsarbeiten solltet ihr auf die Inhalte von Phase 2 zugreifen können. Bedenkt, dass es bei solch großen Patches zu Problemen kommen kann. Eventuell wird sich das Zeitfenster der Wartungsarbeiten erweitern.

Inhalte von Phase 2 – Was steckt drin?

In der folgenden Übersicht gehen wir auf die größten inhaltlichen Veränderungen ein. Anschließend zeigen wir euch die Patch Notes auf Deutsch mit allen Updates.

Neue Klasse „Der Rufer“ & neues Volk „Dracthyr“

Das müsst ihr wissen: Die neue Klasse und das neue Volk gibt es nur in Kombination. Wer einen Rufer spielen will, der muss dafür das Volk der Dracthyr wählen.

Wir haben in einer Testphase bereits den Rufer gespielt.

In Phase 2 des Pre Patches zu Dragonflight wird diese Kombination zum ersten Mal für euch zugänglich und ihr könnt sie nach den Wartungsarbeiten erstellen.

Neue Zone „Die Verbotene Insel“

Wie kommt man dahin? Als Rufer der Dracthyr startet ihr auf der Verbotenen Insel. Dort soll es viele Geheimnisse aus der Vergangenheit geben, die auf euch warten. Früher nutzte der schwarze Drachenschwarm die Insel als Trainingsgelände. Heute sieht man noch all die Verwüstungen.

In der folgenden Galerie könnt ihr euch schon mal einen Überblick über die neue Zone machen:

Ein Blick auf das Gelände der Verbotenen Insel Auch unterirdisch hat die neue Zone etwas zu bieten So sieht die Map der Verbotenen Insel aus Euch erwarten Geheimnisse aus der Vergangenheit … … die überall in der Zone verteilt sind Wildtiere der Verbotenen Insel Wildtiere der Verbotenen Insel Wildtiere der Verbotenen Insel

Neues Event: Urstürme

Was ist bekannt? Während des Events stehen für euch neue Quests und Weltereignisse bereit. Wer will, kann daran teilnehmen. Ihr schlag damit die Angriffe der Primalisten zurück. Das Event dient zur Einstimmung auf den Start von WoW Dragonflight.

Neuer Dungeon: Uldaman: Vermächtnis von Tyr

Was ist bekannt? Wer schon länger bei World of Warcraft dabei ist, der kennt den Namen „Uldaman“ bereits. Königin Alexstrasza schickt euch in die Instanz, um die Erinnerungen Tyrs zu bergen. Damit habt ihr die große Verantwortung, die Zukunft der Drachen zu sichern.

Einen Blick in die neuen Dungeons von Dragonflight gibt es bei uns im Video:

Die großen Änderungen sind die neue Klasse, die neue Zone, der neue Dungeon und das Weltevent, an dem ihr alle teilnehmen könnt. Doch für viele Spieler stecken die wichtigen Änderungen im Detail.

