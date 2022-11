WoW bringt nächste Woche die erste neue Klasse seit 6 Jahren, gibt jetzt schon eine Vorschau

Am 16. November könnt ihr schon vor dem Release von Dragonflight die neue Klasse in World of Warcraft spielen. Die Rufer der Dracthyr sind die erste Klasse, die fest an ein Volk gebunden ist. Zur Einstimmung gibt es einige Infos zur neuen Klasse und dem neuen Volk.

Was ist da für eine Klasse? Rufer sind Fernkämpfer mit Kettenrüstung, die heilen und Schaden austeilen können. Sie nutzen die Kraft der Drachenschwärme und sind an das Volk der Dracthyr gekoppelt. Das heißt: jeder Dracthyr ist ein Rufer, jeder Rufer ist ein Dracthyr.

Rufer sind eines der großen Features der kommenden Erweiterung Dragonflight und die erste Klasse seit 6 Jahren. Zuletzt kamen mit Legion im Jahr 2016 die Dämonenjäger ins Spiel.

Bereits vor Release von Dragonflight lassen sich aber schon ab dem 16. November Dracthyr erstellen und leveln, damit ihr zum Launch startbereit seid. In einem neuen Blogpost gibt Blizzard noch einmal einen Überblick über die Klasse.

Ihr findet in unserem Special alle wichtigen Infos zu den Rufern der Dracthyr. Hier haben wir ein wenig Gameplay für euch aus der Alpha von Dragonflight:

Mehr Anpassungen „als Sandkörner im Universum“

Was macht Rufer so Besonders? Die große Stärke der Rufer ist ihre Mobilität, wie uns die Entwickler schon im Interview erklärten. Mit verschiedenen Fähigkeiten fliegt ihr herum, sammelt Verbündete ein oder zaubert sogar in der Bewegung. Allerdings seid ihr dabei auf 30 Meter beschränkt.

Rufer haben als einzige Klasse die Mechanik der „ermächtigten Zauber“. Diese verändern ihren Effekt oder werden stärker, je länger ihr sie wirkt. Über das neue Talent-System von Dragonflight könnt ihr eure Zauber anpassen und Fähigkeiten der verschiedenen Drachenschwärme wählen:

Rot: Schadenszauber, die zumeist Schaden über Zeit („DoTs“) und Flächenschaden („AoE“) zufügen

Blau: Schadenszauber, die in der Regel gegen 1-3 Ziele am stärksten sind („Cleave“)

Bronze: Heilzauber, die vor allem Schaden verhindern sollen

Grün: Direkte Heilzauber und Heilung über Zeit („HoTs“)

Schwarz: Fähigkeiten mit gemischten oder defensiven Eigenschaften

Einen ausführlichen Guide zum Rufer findet ihr im neuen GameStar-Sonderheft zu WoW: Dragonflight, bei dem auch MeinMMO mitwirkt. Der Guide ist in Zusammenarbeit mit uns entstanden.

Wie Dämonenjäger könnt ihr euren Fall verlangsamen und sogar steuern. Zudem können Dracthyr ihre Flügel nutzen, um richtig zu fliegen, ähnlich wie beim Drachenreiten aus Dragonflight.

Als einziges Volk könnt ihr die Dracthyr außerdem mit dutzenden Optionen selbst anpassen. Das geht von Farbe der Schuppen und Form der Hörner bis hin zu Ornamenten und Rüstung, da Dracthyr in ihrer Drachenform keine Ausrüstung anzeigen.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus haben die Rufer so gut gefallen, dass er in Dragonflight zum ersten mal seit 12 Jahren keinen Nahkämpfer mehr spielen wird:

Die neue Klasse von WoW Dragonflight 7 Stunden lang gespielt – Nach 12 Jahren machen mir Caster wieder Spaß

Wann kann ich Rufer spielen? Sobald Phase 2 von Patch 10.0 erscheint, dem Pre-Patch zu Dragonflight, werden Dracthyr spielbar sein. Das soll am 16. November passieren. Dort gehen auch die Elementar-Invasionen live, das Pre-Event zur Erweiterung.

Um einen Dracthyr erstellen zu können, müsst ihr Dragonflight vorbestellt und aktiviert haben. Sonst habt ihr keinen Zugang zum neuen Volk und der neuen Klasse.

Wer zu Dragonflight noch einen Charakter nachziehen will, sollte das genau jetzt tun. Die Boni sind im Moment absurd stark:

WoW: Level 50 in nur knapp 4 Stunden – So krass sind die aktuellen XP-Boni