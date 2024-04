Pokémon GO: Ausgerechnet ein Event voller Müll war ein echtes Highlight

In Pokémon GO ist grad so viel los, da wäre die letzte Rampenlicht-Stunde fast untergegangen. Dabei sollte gerade die ein Vorbild für kommende Events sein, findet MeinMMO-Autor Max Handwerk.

Die letzten Tage waren vor allem von den grafischen Veränderungen in Pokémon GO geprägt. Während das große Avatar-Update in erster Linie Kritik bekam, gab es auf der anderen Seite positive Reaktionen für das Biome-Update.

Eins ist sicher: Pokémon GO sieht jetzt anders aus und das sorgt gerade für jede Menge Diskussionen. Was dabei aber nicht untergehen sollte, ist die letzte Rampenlicht-Stunde. Die hat in Sachen Gameplay nämlich einiges richtig gemacht – und sollte am besten ein Vorbild für die kommenden Rampenlicht-Stunden sein.

Was war das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde bringt jeden Dienstag für 60 Minuten ein bestimmtes Pokémon in Verbindung mit einem Bonus. Das Monster erscheint dann überall von 18:00 bis 19:00 Uhr, der Bonus gilt in derselben Zeit.

In dieser Woche, am 23. April 2024, war das Pokémon im Rampenlicht das Monster „Unratütox“. Dieses Pokémon ist ein wenig kontrovers, da es immer mal wieder gerne belächelt wird, was das Design angeht. Es ist halt, wortwörtlich, ein lebendiger Müllbeutel. Und auch seine Entwicklung, Deponitox, ist im Grunde das Gleiche in größer.

So gesehen war die Rampenlicht-Stunde eine wortwörtliche Stunde voller Müll. Das machte aber nichts, wie sich herausstellen sollte.

Warum die Unratütox-Stunde in Pokémon GO so stark war

Das machte die Stunde gut: Also erstmal, ganz persönlich: Ich bin durchaus ein Fan von Unratütox, weil es zwar irgendwie dusselig, aber doch niedlich aussieht. Unabhängig davon kann die Stunde aber als gutes Vorbild für die kommenden Rampenlicht-Stunden gelten.

Unratütox und seine Entwicklung

Denn, sind wir ehrlich: So richtig ärgern tut man sich in der Regel nicht, wenn man die Rampenlicht-Stunde verpasst. Oft sind die Monster eher mittelprächtig, man schielt eher auf die Boni. Und genau die hoben die Stunde diesmal auf ein anderes Level.

Das kam durch drei Komponenten zustande:

Der eigentliche Bonus des Events waren die doppelten Fang-EP. Die sind immer gut, wenn man leveln will.

Dazu kommt aber, dass Unratütox zu den Monstern gehört, die immer mehr Sternenstaub bringen, als andere. Ein versteckter Bonus, sozusagen.

Und drittens: Aus irgendeinem Grund scheint die Shiny-Rate für Unratütox erhöht gewesen zu sein.

Mehr Shinys für Unratütox: Normalerweise gibt es in der Rampenlicht-Stunde keine erhöhte Shiny-Chance. Diesmal scheint dies aber der Fall gewesen zu sein. Zumindest berichteten in den sozialen Medien viele Trainer davon, dass sie in der Rampenlicht-Stunde ungewöhnlich viele Shiny-Exemplare gefunden hatten. Bei meinem Rundgang tauchte auch eines auf, ich glaube, es war mein erstes Rampenlicht-Shiny.

Den Grund dafür vermuten Trainer in der parallel laufenden Umweltwoche, bei der Unratütox aus 2-km-Eiern eine erhöhte Shiny-Rate haben sollten – und eigentlich nur dort. Aber es scheint, als wäre das auch auf die Rampenlicht-Stunde übergeschwappt.

Ob es nun eine fehlerhafte Erhöhung der Shiny-Rate war, oder eine absichtliche Überraschung, sei mal dahingestellt. Aber: Eine zumindest leicht erhöhte Shiny-Chance ist vielleicht genau der Bonus, den die Rampenlicht-Stunde generell braucht. Wir brauchen uns da ja nicht in Community-Day-Größen bewegen, sondern einfach nur eine etwas verbesserte Chance. Gut möglich, dass dies mehr Trainer am Dienstagabend rauslockt, als alles andere.

Zumindest erhält die Unratütox-Stunde viel Lob von Trainern in den sozialen Medien – aus meiner Sicht zurecht. Wie seht ihr das Thema? Würdet ihr euch eine Anpassung künftiger Rampenlicht-Stunden wünschen? Oder passt sie für euch generell so, wie sie ist? Erzählt es in den Kommentaren!

Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch ansteht: Hier sind die restlichen Events bei Pokémon GO im April 2024.