Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute bringt Unratütox und EP-Bonus

In Pokémon GO findet heute die Rampenlicht-Stunde mit Unratütox statt. Wir fassen euch alle Informationen zusammen.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein wiederkehrendes Event. Es findet jede Woche dienstags statt. In diesem Event gibt es ein Pokémon, welches im Fokus steht und für die Dauer des Events fast ausschließlich und in hoher Anzahl anzutreffen ist.

Neben dem Pokémon, gibt es in den 60 Minuten des Events auch noch einen Bonus, der in der Zeit freigeschaltet wird.

In der heutigen Rampenlicht-Stunde wird Unratütox im Vordergrund stehen. Das Pokémon stammt aus der 5. Generation und ist vom Typ Gift. Es besitzt mit Deponitox eine Weiterentwicklung.

Rampenlicht-Stunde am 23. April – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie jeden Dienstag wird das Event heute um 18:00 Uhr beginnen. Nach 60 Minuten, um 19:00 Uhr, ist das Event dann wieder beendet.

Welche Boni sind aktiv? In der Rampenlicht-Stunde wird es heute einen Erfahrungspunkte-Bonus für das Fangen von Pokémon geben. Fangt ihr erfolgreich ein Pokémon, dürft ihr euch über die doppelte Menge an Erfahrungspunkten freuen.

Kann man Shiny Unratütox fangen? Ja, mit etwas Glück begegnet euch Unratütox in der Rampenlicht-Stunde auch in seiner Shiny-Variante.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Wenn ihr Unratütox und seine Entwicklungen zum Kämpfen einsetzen wollt, werdet ihr hierbei nicht viel Freude haben. Beide Pokémon gehören weder zu den besten Angreifern in Pokémon GO für Raids, noch spielen sie in den Kampfligen eine Rolle.

Wollt ihr Unratütox als Shiny einfangen, könnte dies eine Möglichkeit für euch sein. Die Chance auf das Erscheinen von Shiny-Unratütox ist zwar nicht erhöht, doch durch die große Anzahl an Unratütox, die in der Rampenlicht-Stunde erscheinen, könntet ihr mit etwas Glück ein Exemplar ergattern.

Außerdem lassen sich in dem Event einige Erfahrungspunkte sammeln, falls ihr diese benötigt. Durch den Einsatz von Glücks-Eiern könnt ihr die Menge noch weiter erhöhen.

Interessiert euch diese Rampenlicht-Stunde? Was haltet ihr von Unratütox? Und was sagt ihr zu dem Erfahrungspunkte-Bonus? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus.

Welche weiteren Events im April 2024 in Pokémon GO stattfinden, haben wir euch ebenfalls in einer Übersicht zusammengetragen.