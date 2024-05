Pokémon GO: Rivalenwoche startet – 3 Tipps für das Wochenende

In Pokémon GO stehen an diesem Wochenende neben der Rivalenwoche noch zwei weitere Events an. Welche das sind, haben wir für euch zusammengestellt.

Was sind das für Events? Dieses Wochenende ist in Pokémon GO wieder ordentlich vollgepackt. Ihr könnt euch über gleich drei Events freuen. Neben der Rivalenwoche, die an diesem Wochenende startet, wartet auch das GO-Kampfwochenende auf euch sowie Crypto-Suicune.

Was genau ihr in den Events findet und wann sie laufen, haben wir für euch zusammengetragen.

Rivalenwoche – Alle Inhalte und Boni

Wann startet das Event? Die Rivalenwoche startet am Samstag, dem 4. Mai 2024 um 10:00 Uhr und läuft bis zum 9. Mai 2024 um 20:00 Uhr. Das Highlight in diesem Event dürften für viele Trainer die regionalen Pokémon sein, die auch noch mit einer erhöhten Shiny-Chance erscheinen.

Was für Pokémon gibt es in der Wildnis? In dem Event gibt es einige Pokémon, die ihr durchgehend in der Wildnis findet. Zusätzlich erwarten euch bestimmte regionale Pokémon, die ihr in gewissen Zeiträumen finden könnt.

Durchgehend in der Wildnis:

Alola-Sandan*

Menki*

Quapsel*

Machollo*

Skorgla*

Trasla*

Schlurp* (seltener)

Galar-Flunschlik* (seltener)

In der Wildnis vom 4. Mai um 10:00 Uhr bis 6. Mai um 10:00 Uhr:

Sengo**

Vipitis**

In der Wildnis vom 6. Mai um 10:00 Uhr bis 8. Mai um 10:00 Uhr:

Jiutesto**

Karadonis**

In der Wildnis vom 8. Mai um 10:00 Uhr bis 9. Mai um 20:00 Uhr:

Furnifraß**

Fermicula**

Alle mit einem * markierten Pokémon können auch in ihrer Shiny-Form erscheinen. Alle Pokémon, die mit einem ** markiert sind, haben eine zusätzlich erhöhte Chance, in ihrer Shiny-Form aufzutauchen.

Was für Pokémon gibt es in Raids? In dem Event findet ihr auch angepasste Pokémon in Raids. Hierbei handelt es sich um die folgenden Pokémon:

1*-Raids:

Menki*

Teddiursa*

Quiekel*

Miniras

3*-Raids vom 4. Mai um 10:00 Uhr bis 6. Mai um 10:00 Uhr:

Sengo**

Vipitis**

3*-Raids vom 6. Mai um 10:00 Uhr bis 8. Mai um 10:00 Uhr:

Jiutesto**

Karadonis**

3*-Raids vom 8. Mai um 10:00 Uhr bis 9. Mai um 20:00 Uhr:

Furnifraß**

Fermicula**

Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr auch als Shiny antreffen.

Pokémon, die ein ** besitzen, haben eine zusätzlich erhöhte Chance, als Shiny zu erscheinen.

Welche Boni gibt es im Event? Über die Laufzeit des Events sind die folgenden Boni im Spiel aktiv:

10-fache Erfahrungspunkte, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht

Doppelte Fang-Bonbons

Erhöhte Shiny-Chance bei Sengo, Vipitis, Jiutesto, Karadonis, Furnifraß und Fermicula

Welche Pokémon gibt es in Feldforschungen? Ihr könnt für das Absolvieren von Feldforschungen zusätzlich die folgenden Pokémon erhalten:

Alola-Sandan*

Menki*

Quapsel*

Schlurp*

Skorgla*

Trasla*

Galar-Flunschlik*

Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Was gibt es in der befristeten Forschung? In dem Event gibt es auch wieder eine befristete Forschung. Absolviert ihr die Aufgaben, so könnt ihr euch über Erfahrungspunkte, Sonderbonbons, Sofort-TMs und Pokémon aus dem Event freuen.

GO-Kampfwochenende – Termin und Boni

Wann startet das Event? Das GO-Kampfwochenende startet am Samstag, dem 4. Mai 2024 um 00:00 Uhr und endet am 5. Mai 2024 um 23:59 Uhr. Bei diesem Event steht die GO-Kampfliga im Vordergrund.

Welche Boni gibt es im Event? In diesem Event gibt es die folgenden drei aktiven Boni:

4-facher Sternenstaub als Belohnung für Siege innerhalb der Kampfliga (außer am Ende eines jeden Kampfsets)

20 Kampfsets können täglich bestritten werden (statt fünf)

Kostenlose befristete Forschung, bei der das Kämpfen im Fokus steht und bei der ihr unter anderem Sandalen im Stil von Hala erhalten könnt

Was für Inhalte gibt es noch im Event? Es gibt eine kostenpflichtige befristete Forschung, die ihr für 0,99 Euro erwerben könnt. Hier enthalten sind Sternenstaub, ein Sternenstück, drei Sonderbonbons sowie drei XL-Sonderbonbons.

Zusätzlich gibt es PokéStop-Showcases, bei denen ihr mit den Event-Pokémon teilnehmen könnt.

Crypto-Suicune erscheint in Crypto-Raids

Wann finde ich Crypto-Suicune in Raids? Crypto-Suicune wird im Mai als Raid-Boss erscheinen. Ihr findet das Pokémon an den Wochenenden in Crypto-Raids – so auch an diesem Wochenende. Vom 4. Mai bis zum 5. Mai ist Crypto-Suicune verfügbar.

Auch wenn Crypto-Suicune nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört, könnte das Pokémon dennoch für einige Trainer interessant sein.

Kann Crypto-Suicune als Shiny erscheinen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr Crypto-Suicune auch als Shiny-Pokémon begegnen.

Was sagt ihr zu den Events? Gibt es eins, worauf ihr euch besonders freut? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was demnächst noch so ansteht, werft einen Blick auf unsere Übersicht zu den Events im Mai 2024 in Pokémon GO.