Pokémon GO: Alle regionalen Pokémon und wo ihr sie fangt – Stand 2024

Tauros, Tropius und Kangama gehören zu den ganz besonderen regionalen Monstern in Pokémon GO. Denn ihr findet sie nicht überall auf der Welt. Wir zeigen euch, wo es alle regionalen Pokémon zu fangen gibt.

Warum sucht man regionale Pokémon? Die größte Aufgabe in Pokémon GO ist, seinen PokéDex zu vervollständigen. Das bedeutet, man sollte jedes Pokémon, das im Spiel verfügbar ist, zumindest einmal gefangen haben. Einige Monster sind nur an bestimmten Orten auf der Welt zu finden. Um etwa über ein Tauros in der Wildnis zu stolpern, müsst ihr als Trainer in Nord-Amerika unterwegs sein.

In dieser Übersicht zeigen wir euch alle regionalen Pokémon und erklären, wo ihr sie finden könnt. Das sind zwar nicht die besten Angreifer in Pokémon GO, doch ein Hingucker in eurer Sammlung allemal.

Map mit Regionalen Pokémon – Karte mit Fang-Gebieten

Auf der folgenden Map seht ihr die Fang-Orte der verschiedenen regionalen Monster übersichtlich dargestellt. Die Grafik stammt von reddit-Nutzer icedragonus23 (via reddit) und Twitter-Nutzer Hourderhexen (via Twitter). Sie umfasst allerdings nicht die neusten regionalen Pokémon. Die listen wir euch darunter auf.

Regionale Pokémon der 1. Generation

Wo findet man Tauros, Kangama, Pantimos oder Porenta? Diese Pokémon der ersten Generation gab es bereits mehrmals aus 7-km-Eiern. Ansonsten sind sie an folgenden Orten anzutreffen:

Tauros – Nord-Amerika Der Großteil der USA, der Süden von Kanada und Teile von Nord-Mexiko

Nord-Amerika Kangama – Australien Nur in Australien. Neuseeland und die Südsee haben kein Kangama

Australien Pantimos – Europa In ganz Europa könnt ihr Pantimos finden, einzige Ausnahme ist der Norden von Norwegen und Finnland

Europa Porenta – Asien Besonders häufig erscheint Porenta in Süd-Korea und Japan, aber auch in Taiwan und Hongkong

Asien

All diese Pokémon könnt ihr auch als Shiny fangen.

Regionale Pokémon der 2. Generation

Wo findet man Skaraborn und Corasonn? Corasonn hatte bereits einen Auftritt während und kurz nach der Safari-Zone in Dortmund, wo es weltweit zu fangen war.

Skaraborn – Latein-Amerika, Süd-Florida und Texas Skaraborn findet man ganz Südamerika, in der Karibik und Mittelamerika. Der Süden von Florida und Texas haben aber auch Skaraborn

Latein-Amerika, Süd-Florida und Texas Corasonn – In der Nähe des Äquators Dazu gehören Süd-Florida, Latein-Amerika, Südasien, Nordaustralien und sogar die kanarischen Inseln

In der Nähe des Äquators

Regionale Pokémon der 3. Generation

Wo findet man Relicanth, Illumise, Volbeat, Sengo, Vipitis, Sonnfel, Lunastein, Qurtel und Tropius? Diese Pokémon der 3. Generation sind weit verbreitet. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet:

Relicanth – Neuseeland und umliegende Gebiete wie Fidschi Nur ein sehr kleines Gebiet. Australien hat keine Spawns von Relicanth

– Neuseeland und umliegende Gebiete wie Fidschi Illumise – Nord-Amerika, Süd-Amerika, Afrika

– Nord-Amerika, Süd-Amerika, Afrika Volbeat – Aktuell in Europa, Asien, Australasien

– Aktuell in Europa, Asien, Australasien Sengo – Europa, Asien, Australasien

– Europa, Asien, Australasien Vipitis – Nord-Amerika, Süd-Amerika, Afrika Sengo und Vipitis sind natürliche Feinde und tauchen niemals auf dem gleichen Kontinent auf

– Nord-Amerika, Süd-Amerika, Afrika Sonnfel – Aktuell in Europa, Asien, Australasien

– Aktuell in Europa, Asien, Australasien Lunastein – Aktuell in Nord-Amerika, Süd-Amerika, Afrika Lunastein und Sonnfel haben schon öfters die Regionen gewechselt

– Aktuell in Nord-Amerika, Süd-Amerika, Afrika Qurtel – Süd-Asien, Indien Dazu gehören Indien und weitere Länder in Südostasien

– Süd-Asien, Indien Tropius – Afrika und im mittleren Osten Ihr findet Tropius auch auf den kanarischen Inseln und ganz im Süden von Spanien um die Region von Malaga

– Afrika und im mittleren Osten

Sonnfel und Lunastein zählen zu den besonderen Monstern in Pokémon GO

Regionale Pokémon der 4. Generation

Wo findet man Pachirisu, Schalellos, Plaudagei, Venuflibis, Selfe, Tobutz und Vesprit? Die 4. Generation bringt erstmalig auch legendäre Pokémon nur in bestimmten Regionen. Dazu gibt es noch einige weitere Monster:

Pantimimi – In Europa aus 5-km-Eiern

– In Europa aus 5-km-Eiern Pachirisu – Alaska, Kanada und der Nordosten von Russland

– Alaska, Kanada und der Nordosten von Russland Plaudagei – Südliche Hemisphäre Dazu zählt Südamerika, der Süden von Afrika und Ozeanien

– Südliche Hemisphäre Venuflibis – Im Südosten der USA Bundesstaaten wie Florida, Georgia und Louisiana berichten von Venuflibis

– Im Südosten der USA Schalellos – wird von der östlichen und westlichen Hemisphäre getrennt Das pinke Schalellos findet man westlich von England bis hin nach Amerika. Das blaue Schalellos gibt es östlich von England bis hin nach Japan und Australien

– wird von der östlichen und westlichen Hemisphäre getrennt Tobutz – Nord- und Südamerika sowie Grönland

– Nord- und Südamerika sowie Grönland Selfe – Asien-Pazifik

– Asien-Pazifik Vesprit – Europa, mittlerer Osten, Afrika, Indien

Hier sind die Regionen des Seen-Trios. Quelle: Couple of Gaming

Regionale Pokémon der 5. Generation

Wo findet man Vegimak, Sodamak, Grillmak, Furnifraß und Fermicula? Mit der ersten Welle der 5. Generation kamen auch schon einige regionale Pokémon ins Spiel. So gibt es:

Vegimak – Asien-Pazifik

– Asien-Pazifik Sodamak – Nord- und Südamerika und Grönland

– Nord- und Südamerika und Grönland Grillmak – Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Indien Die drei Affen-Pokémon findet man in den gleichen Regionen wie das Seen-Trio Selfe, Tobutz und Vesprit

– Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Indien Furnifraß – Östliche Hemisphäre

– Östliche Hemisphäre Fermicula – Westliche Hemisphäre Hier sind die Grenzen genauso abgesteckt, wie bei den beiden Formen von Schalellos

– Westliche Hemisphäre

Symvolara – Ägypten, Griechenland, Israel

– Ägypten, Griechenland, Israel Jiutesto – Nordamerika, Südamerika, Afrika

– Nordamerika, Südamerika, Afrika Karadonis – Europa, Asian, Australien, Neuseeland, Mittlerer Osten

– Europa, Asian, Australien, Neuseeland, Mittlerer Osten Barschuft (rot) – Östliche Hemisphäre

– Östliche Hemisphäre Barschuft (blau) – Westliche Hemisphäre

– Westliche Hemisphäre Maracamba – Mittelamerika, Südamerika, Karibik

– Mittelamerika, Südamerika, Karibik Bisofank – New York, Boston, Philadelphia

Auf der Suche nach regionalen Pokémon? Mit der Tausch-Funktion in Pokémon GO erhaltet ihr sie, ohne zu verreisen.

Bevor wir euch die regionalen Pokémon der 6. Generation zeigen, haben wir ein spannendes Video mit den besten Angreifern für euch. Nutzt ihr sie? Unter dem Video geht es weiter mit regionalen Pokémon.

Regionale Pokémon der 6. Generation

Welche regionalen Pokémon der 6. Generation gibt es?

Flabébé (Rotblütler) – In Europa, Naher Osten und Afrika zu fangen

Flabébé (Blaublütler) – in der Asien-Pazifik-Region zu fangen

Flabébé (Gelbblütler) – auf dem amerikanischen Kontinent zu fangen

Flabébé mit weißer Blüte und Flabébé mit orangefarbener Blüte könnt ihr überall auf der Welt fangen

Vivillon ist durch seine verschiedenen Formen ein regionales Pokémon So erhaltet ihr alle Vivillon-Formen – Map mit Übersicht

Resladero – In Mexiko zu fangen

Clavion – Frankreich, England, Belgien, Schweiz, Italien, Spanien, Deutschland

Coiffwaff Weltweit: Normale Form Europa, Afrika, Naher Osten: Diamantenschnitt Amerika: Fräuleinschnitt Asien-Pazifik: Sternchenschnitt Frankreich: Königinnenschnitt Japan: Kabuki-Schnitt Ägypten: Herrscherschnitt



Regionale Pokémon der 7. Generation

Welche regionalen Pokémon der 7. Generation gibt es? Nach und nach finden einzelne regionale Pokémon der 7. Spielgeneration ihren Weg ins Spiel.

Curelei findet ihr auf Hawaii

Choreogel findet ihr in seinen verschiedenen Formen. Aktuell forschen Trainer noch, wo genau sie auftauchen. Das sind bisher die Ergebnisse: Hula-Stil – Afrika, Asian, Pazifik, Karibische Inseln (Teilweise auch Australien) Buyo-Stil – Asien-Pazifik Cheerleading-Stil – Amerika Flamenco-Stil – Europa, Mittlerer Osten, Afrika

Kaguron – Südhalbkugel

Katagami – Nordhalbkugel

Mit dieser Übersicht halten wir euch stets auf dem neusten Stand darüber, wo ihr welche regionalen Pokémon in Pokémon GO fangen könnt. Bedenkt, dass regelmäßig neue Formen veröffentlicht werden, die ihr finden könnt. Wir werden den Artikel dann aktualisieren und für ein neues Datum updaten.

Weitere besondere Pokémon sind die Alola-Formen. Liste aller Alola-Formen – Hier findet ihr sie in Pokémon GO