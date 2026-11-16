Coiffwaff kann seine Form in Pokémon GO ändern und in diesem Guide zeigen wir von MeinMMO euch, wie das geht, welche Anforderungen es gibt, welche Schnitte für euch gesperrt sind und wo ihr Coiffwaff fangen könnt.

Was ist Coiffwaff für ein Pokémon? Coiffwaff kam mit dem Fashion-Week-Event 2021 zu Pokémon GO. Seitdem erscheint es immer wieder.

Das Besondere an diesem Pudel-Pokémon ist, dass es sein Aussehen durch die „Form ändern“-Funktion verändern kann. Im Spiel sieht es dann aus, als hätte man dem Pokémon das Fell frisiert – mit Farbe und einem anderen Schnitt.

In dieser Übersicht zeigen wir euch alles, was ihr über die Form-Änderungen von Coiffwaff wissen müsst.

Wo fängt man Coiffwaff?

Wie funktioniert das Ändern der Form?

Welche Formen sind regional exklusiv?

Update vom 17. November 2026: Der Beitrag wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Coiffwaff-Formen während der Kalos-Tour 2026

Die folgenden Formen könnt ihr Coiffwaff während der Kalos-Tour, je nach Ort, verpassen:

Amerika: Sternchenschnitt, Diamantenschnitt, Königinnenschnitt, Kabuki-Schnitt oder Herrscherschnitt

Europa, Mittlerer Osten und Afrika: Sternchenschnitt, Fräuleinschnitt, Königinnenschnitt, Kabuki-Schnitt oder Herrscherschnitt

Region Asien-Pazifik: Diamantenschnitt, Fräuleinschnitt, Königinnenschnitt, Kabuki-Schnitt oder Herrscherschnitt

Frankreich: Sternchenschnitt, Fräuleinschnitt, Kabuki-Schnitt oder Herrscherschnitt

Japan: Diamantenschnitt, Fräuleinschnitt, Königinnenschnitt oder Herrscherschnitt

Ägypten: Sternchenschnitt, Fräuleinschnitt, Königinnenschnitt oder Kabuki-Schnitt

Regionale Formen von Coiffwaff

Was gibt es zu beachten? In Pokémon GO gibt es viele regionale Pokémon, die ihr nur an bestimmten Flecken auf der Welt finden könnt. Ähnlich funktioniert es bei Coiffwaff, nur eben mit seinen Formen. Ein paar Formen sind auf der ganzen Welt verfügbar, andere regional.

Weltweite Formen von Coiffwaff Zottelform (standard), Damenschnitt und Kavaliersschnitt

Regionale Formen und wo man sie nutzen kann Diamantenschnitt (Europa, Afrika, Naher Osten) Fräuleinschnitt (Amerika) Sternchenschnitt (Asien-Pazifik) Königinnenschnitt (Frankreich) Kabuki-Schnitt (Japan) Herrscherschnitt (Ägypten) Herzenschnitt (Valentinstag-Event weltweit)



Herzchenschnitt: Während bestimmter Events könnt ihr Coiffwaff den Herzchenschnitt verpassen.

Wählt dazu Coiffwaff in der Zottelform in eurer Pokémon-Box aus

Tippt in der Übersichtsseite des Pokémons auf Form ändern

Wählt hier den gewünschten Schnitt aus

Der Formwandel von Coiffwaff kostet 25 Coiffwaff-Bonbons und 10.000 Sternenstaub

Coiffwaff finden und fangen in Pokémon GO

Wie findet man Coiffwaff? Coiffwaff erscheint immer wieder in bestimmten Events. Aktuell etwa durch die Kalos-Tour 2026.

Während der Fashion Week 2021 war es besonders leicht, das Pokémon zu finden.

Zum Valentinstag-Event 2024 fand man Coiffwaff wieder im Spiel. Es war vom 13. Februar um 10:00 Uhr bis zum 15. Februar um 20:00 Uhr in der Wildnis.

In Kapitel 7 der Spezialforschung Missverstandener Schabernack ist Coiffwaff eine Belohnung

Am einfachsten findet ihr es durch den Abschluss von Kapitel 7 der Missverstandener Schabernack -Forschung. Jeder konnte diese Aufgabe und Coiffwaff als Belohnung bekommen.

Ihr könnt Coiffwaff jedoch auch ab und an in der Wildnis finden. Hier trefft ihr auf die Zottelform.

Wie man die Form von Coiffwaff verändert

Das ist die Voraussetzung: Um die Form von Coiffwaff ändern zu können, benötigt ihr 25 Coiffwaff-Bonbons und 10.000 Sternenstaub.

Wenn ihr diese Voraussetzung erfüllt, wählt ihr das Coiffwaff aus eurer Sammlung, dessen Form ihr verändern wollt. Ihr findet den Button zum Form ändern unter dem Button für Power-Ups. Dort angekommen könnt ihr zwischen den Formen wählen, die in eurer aktuellen Region verfügbar sind.

Jedes Coiffwaff, das ihr fangt, wird erstmal in der normalen Zottelform in eure Sammlung kommen. Ihr könnt danach die Form ändern, wann immer ihr wollt.

Nun kennt ihr die wichtigsten Infos zu Coiffwaff und seinen verschiedenen Formen.

Shiny Coiffwaff – Alle Formen im Shiny-Vergleich

Alle Formen von Coiffwaff im Vergleich mit den Shinys

Kann man Shiny-Coiffwaff fangen? Ja, seit September 2022 könnt ihr Coiffwaff in seiner schillernden Form fangen. Welches ist eure Lieblingsform von Coiffwaff und gefällt euch die Formwandel-Funktion? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern über die Inhalte aus. Wenn ihr alle Formen von Evoli erhalten wollt, gibt es Namen und Tricks, um Evoli zu entwickeln.