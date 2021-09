Coiffwaff kann seine Form in Pokémon GO ändern und in diesem Guide zeigen wir von MeinMMO euch, wie das geht, welche Anforderungen es gibt, welche Schnitte für euch gesperrt sind und wo ihr Coiffwaff fangen könnt.

Das ist neu: Coiffwaff kam mit dem Fashion-Week-Event 2021 zu Pokémon GO. Das Besondere an diesem Pudel-Pokémon ist, dass es sein Aussehen durch die “Form ändern”-Funktion verändern kann. Im Spiel sieht es dann aus, als hätte man dem Pokémon das Fell frisiert – mit Farbe und einem anderen Schnitt.

In dieser Übersicht zeigen wir euch alles, was ihr über die Form-Änderungen von Coiffwaff wissen müsst.

Wo fängt man Coiffwaff?

Wie funktioniert das Ändern der Form?

Welche Formen sind regional exklusiv?

Coiffwaff finden und fangen in Pokémon GO

Wie findet man Coiffwaff? Während der Fashion Week 2021 ist es gerade besonders leicht, das Pokémon zu finden.

Ihr trefft es in der Wildnis

Wer will, kann es in Tier-1-Raids bekämpfen

Die exklusive Feldforschung “Lande 3 gute Würfe hintereinander” belohnt euch mit Coiffwaff

Bei Schnappschüssen macht es Photobombing und kann danach gefangen werden

In Kapitel 7 der Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” ist Coiffwaff eine Belohnung

Am einfachsten findet ihr es durch den Abschluss von Kapitel 7 der “Missverstandener Schabernack”-Forschung. Jeder bekommt diese Aufgabe und Coiffwaff als Belohnung. Schnappschüsse und das Fangen in der Wildnis sind zum aktuellen Zeitpunkt auch recht einfach und zuverlässig.

Ihr könnt Coiffwaff auch nach dem Ende der Fashion Week 2021 in Pokémon GO fangen. Allerdings ist noch unklar, wie oft oder selten es dann in der Wildnis anzutreffen ist. Zur Sicherheit solltet ihr jetzt während des Fashion-Events genug Exemplare fangen.

Wie man die Form von Coiffwaff verändert

Das ist die Voraussetzung: Um die Form von Coiffwaff ändern zu können, benötigt ihr 25 Coiffwaff-Bonbons und 10.000 Sternenstaub.

Wenn ihr diese Voraussetzung erfüllt, wählt ihr das Coiffwaff aus eurer Sammlung, dessen Form ihr verändern wollt. Ihr findet den Button zum “Form ändern” unter dem Button für Power-Ups. Dort angekommen könnt ihr zwischen den Formen wählen, die in eurer aktuellen Region verfügbar sind.

Jedes Coiffwaff, das ihr fangt, wird erstmal in der normalen “Zottelform” in eure Sammlung kommen. Ihr könnt danach die Form ändern, wann immer ihr wollt.

Regionale Formen von Coiffwaff

Was gibt es zu beachten? In Pokémon GO gibt es viele regionale Pokémon, die ihr nur an bestimmten Flecken auf der Welt finden könnt. Ähnlich funktioniert es bei Coiffwaff, nur eben mit seinen Formen. Ein paar Formen sind auf der ganzen Welt verfügbar, andere regional.

Weltweite Formen von Coiffwaff Zottelform (standard), Damenschnitt und Kavaliersschnitt

Regionale Formen und wo man sie nutzen kann Diamantenschnitt (Europa, Afrika, Naher Osten) Fräuleinschnitt (Amerika) Sternchenschnitt (Asien-Pazifik) Königinnenschnitt (Frankreich) Kabuki-Schnitt (Japan) Herrscherschnitt (Ägypten) Herzenschnitt (Noch unbekannt)



Nun kennt ihr die wichtigsten Infos zu Coiffwaff und seinen verschiedenen Formen.

Welches ist eure Lieblingsform von Coiffwaff und gefällt euch die Formwandel-Funktion? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern über die neuen Inhalte aus.