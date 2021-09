Pokémon GO: Spezialforschung „Missverstandener Schabernack” mit Hoopa – Alle Belohnungen

Alle Quests und Belohnungen der Spezialforschung „Missverstandener Schabernack” mit Hoopa in Pokémon GO. Wir zeigen euch alle Inhalte, die euch bei der Forschung erwarten.

Was ist das für eine Forschung? Passend zum Start der Jahreszeit des Schabernacks in Pokémon GO startet die Spezialforschung mit Hoopa um 10:00 Uhr Ortszeit am 1. September. Diese Forschung wird in den Wochen nach dem Start mit weiteren Aufgaben versorgt.

Bisher sind erst drei der Aufgaben bekannt. Wir wissen allerdings, dass die Spezialforschung mit Hoopa riesig wird. Denn insgesamt gibt es 16 Kapitel, die wohl jeweils drei Aufgaben mit sich bringen. Wir werden diesen Artikel regelmäßig für euch aktualisieren, sobald es neue Inhalte gibt.

Spezialforschung mit Hoopa 1/16

Aufgabe Belohnung Lande 10 gute Würfe 1x Rauch Nutze einen Rauch 10 Pokébälle Mache drei Schnappschüsse von

wilden Psycho-Pokémon 10 Nanabbeeren

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben, dann erwarten euch außerdem eine Begegnung mit Mollimorba, 1.000 EP und 500 Sternenstaub.

Spezialforschung mit Hoopa 2/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Spezialforschung mit Hoopa 3/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Spezialforschung mit Hoopa 4/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Spezialforschung mit Hoopa 5/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Spezialforschung mit Hoopa 6/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Spezialforschung mit Hoopa 7/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Spezialforschung mit Hoopa 8/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Spezialforschung mit Hoopa 9/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Spezialforschung mit Hoopa 10/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Spezialforschung mit Hoopa 11/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Spezialforschung mit Hoopa 12/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Spezialforschung mit Hoopa 13/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Spezialforschung mit Hoopa 14/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Spezialforschung mit Hoopa 15/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Spezialforschung mit Hoopa 16/16

Aufgabe Belohnung Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Stufenbelohnung: Unbekannt. Professor Willow arbeitet noch an dieser Forschung. Sie ist für die Spieler noch nicht freigegeben.

Wie gefällt es euch, dass diese Spezialforschung in kleinen Schritten weitergeführt wird? Ist das gut, um die Spannung zu halten oder findet ihr es nervig, dass es mit so wenigen Aufgaben losgeht? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community darüber aus.

