Pokémon GO: Neues PokéStop-Feature kommt bald – Das wissen wir bereits darüber

In Pokémon GO soll es bald ein neues Feature für PokéStops geben. Damit soll es möglich sein, dass ihr PokéStops hochleveln könnt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was darüber bereits alles bekannt ist und haben euch diese Informationen zusammengefasst.

Was für ein Feature ist das? Bereits seit einigen Wochen gibt es immer wieder Meldungen und Funde der PokeMiners, die sich rund um eine neue Funktion bei den PokéStops drehen. Konkret geht es dabei um Power-ups bei PokéStops, die bald im Spiel möglich sein sollen.

Bislang hält sich Niantic zu dieser neuen Funktion noch bedeckt und hat offiziell noch keine Stellung dazu bezogen. Das ist allerdings auch bei anderen Updates, Funktionen oder Events in der Vergangenheit der Fall gewesen. Aus diesem Grund bezieht sich dieser Beitrag zum jetzigen Zeitpunkt auf die Funde der Dataminer.

Wir aktualisieren diesen Artikel jedoch regelmäßig und informieren euch, sobald es dazu offizielle Informationen seitens Niantic gibt.

Was sind die PokeMiners?

Bei den PokeMiners handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern, die regelmäßig im Spiel-Code nach neuen Informationen suchen. Diese Funde stellen sie im Anschluss anderen Spielern von Pokémon GO öffentlich bereit. Dadurch konnten in der Vergangenheit schon einige Neuerungen vor ihrem eigentlichen Release bestätigt werden. Da es sich bei den Daten allerdings nicht um offizielle Informationen handelt, kann Niantic diese jederzeit ändern oder sich sogar ganz gegen ein Release entscheiden.

Alle Infos zum neuen PokéStop-Feature

Wann kommt das neue Feature? Derzeit gibt es noch kein offizielles Datum für den Release dieser Funktion. Allerdings haben die Funde der PokeMiners in den letzten Tagen zugenommen, was darauf schließen könnte, dass es nicht mehr lange dauert. Sobald es ein konkretes Start-Datum gibt, erfahrt ihr es hier, auf MeinMMO.

Sind auch Arenen vom neuen Feature betroffen? Nach Angaben der Dataminer sollen neben den PokéStops auch Arenen mit der Einführung des neuen Features hochgelevelt werden können (via reddit.com).

Wie soll das neue PokéStop-Feature funktionieren?

Anhand der Daten, welche die PokeMiners bisher gefunden haben, lässt sich sagen, dass die Power-Ups der PokéStops eng mit dem AR-Scan verbunden sein sollen. So müssen demnach eine gewisse Anzahl von Scans an einem PokéStop erfolgt sein, damit es im Level steigt. Wie viele das jeweils sein sollen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Bei Arenen wird sich das voraussichtlich ähnlich verhalten, denn auch diese können mit Hilfe vom AR-Modus gescannt werden. Ob es neben dem Scannen noch weitere Möglichkeiten für ein Power-Up bei PokéStops und Arenen gibt, konnte aber noch nicht herausgefunden werden.

Wie viele Level gibt es? Wie ihr in dem nachfolgenden Twitter-Beitrag der PokéMiners sehen könnt, sind neben dem normalen Zustand bei jedem PokéStop weitere 3 Level vorgesehen. Sobald ein PokéStop hochgelevelt wurde, wird er etwas höher.

Auf dem wievielten Level er sich befindet, erkennt ihr außerdem anhand der Anzahl von Querbalken, die sich am unteren Teil des PokéStops befinden (via reddit.com). Wie das bei Arenen aussehen wird, geht aus den Informationen der Dataminer jedoch noch nicht hervor.

Bleibt ein solches Power-Up dauerhaft? Nein. Laut den Angaben der PokéMiners soll es kein dauerhafter Zustand sein (via reddit.com). So müssen in regelmäßigen Abständen neue Scans erfolgen, um einen PokéStop weiterhin hochgelevelt zu lassen.

Geschieht das nicht, dann wird er wieder zu einem normalen PokéStop und kann dann erneute Power-Ups bekommen. Wie lange die Power-Ups anhalten, konnte im Spiel-Code ebenso noch nicht entdeckt werden.

Was bringt euch das neue Feature?

Natürlich werdet ihr für das Hochleveln von PokéStops und Arenen auch von Pokémon GO belohnt. So haben die PokeMiners bereits erste Hinweise gefunden, was euch ein Power-Up bringen könnte. Nachfolgend haben wir euch diese Informationen zusammengefasst (via reddit.com):

Bonusgegenstände, wie Beeren, Bälle und Tränke, aber auch Sternenstaub oder Münzen

spezielle Spawns

Glücksdreh, bei dem ihr die Fotoscheibe dort stoppt, wo ihr sie begonnen habt zu drehen

Bonus-Raid-Bälle

Statistik über die Anzahl gescannter PokéStops und Arenen

Ob es weitere Boni geben wird und welche Bonusgegenstände und Spawns euch tatsächlich durch die Power-Ups erwarten, bleibt im Moment noch offen.

Sobald es neue Funde der Dataminer zu dem neuen Feature bei PokéStops geben wird oder sich Niantic offiziell zum Release äußert, erfahrt ihr es in diesen Artikel auf MeinMMO.

Wie findet ihr das neue PokéStop-Feature? Freut ihr euch auf den Release oder ist das nicht so euer Ding? Und über welchen Boni würdet ihr euch am meisten freuen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

