Trainer erstellt neue Fang-Hintergründe für Pokémon GO – Tausende Fans feiern ihn dafür

Ein Trainer von Pokémon GO hat mehrere neue Fang-Hintergründe gestaltet und wird nun dafür von den Pokémon GO-Fans gefeiert. Wir von MeinMMO haben uns die Bilder angesehen und zeigen euch, warum die Community davon so begeistert ist.

Um welche Bilder geht es? Einige Grafiken, wie die Hintergründe der Fangmaske oder die Karten-Ansicht sind in Pokémon GO schon lange unverändert. Das dachte sich offensichtlich auch der reddit-User Sahil-Garg-110 und erstellte Bilder, die sich rund um das Thema Pokémon GO drehen.

Diese veröffentlicht er dann in regelmäßigen Abständen in den sozialen Netzwerken. Nun hat er 9 verschiedene Hintergründe als Entwürfe für die Fang-Maske mit der Community geteilt, die bei den anderen Trainern für viel Begeisterung gesorgt haben.

Das sind die Fang-Hintergründe

Die 9 Bilder, die der reddit-User Sahil-Garg-110 erstellt hat, drehen sich alle um die Fang-Maske im Spiel. So ist im Vordergrund bei allen ein Kleinstein zu sehen, welches gefangen werden soll (via reddit.com). Die Hintergründe selbst unterscheiden sich jedoch erheblich voneinander.

Statt der grünen Wiese, welche den Trainern normalerweise in Pokémon GO angezeigt wird, sind in seinen Grafiken die verschiedensten Motive zu sehen. Diese reichen vom Sandstrand, über Innenstädte bis hin zu Berg-, Wüsten- und Waldlandschaften. Nachfolgend könnt ihr einen der Hintergründe in Stadt-Optik sehen:

Fangmaske in Stadt-Optik (Grafik von reddit & Hintergründe von Novel)

Doch warum erstellt er diese Hintergründe? Diese Frage hat Sahil-Garg-110 selbst unter seinem Beitrag auf reddit beantwortet:

Ich habe versucht, verschiedene Hintergründe für den Fangbildschirm zu erstellen (nur ein Konzept), je nachdem, in welchem Gebiet man sich gerade befindet. Das wird dazu beitragen, den eintönigen Wald-/Baumhintergrund zu reduzieren und das Gefühl zu verstärken, Pokémon im echten Leben zu fangen. Mit dem Himmels-Update können wir auch Tag-, Nacht- und Dämmerungshintergründe für ein bestimmtes Gebiet haben. Sahil-Garg-110 via reddit.com

Außerdem erklärt er, dass die Bilder nicht ganz allein seine Idee waren, sondern dass er sich auf Google nach der einen oder anderen Vorlage umgesehen hat. Doch das tut der Beliebtheit seiner Grafiken keinen Abbruch. So wurden diese mit Stand vom 27. August 2021 bereits über 2.900 Mal geliked.

Werden neue Hintergründe im Spiel kommen?

In der reddit-Community findet Sahil-Garg-110 bei den Pokémon GO-Fans viel Zuspruch. Das zeigt sich auch an seinen Like-Zahlen. Viele Trainer halten es für traurig, dass es noch immer nur diesen einen Fangbildschirm gibt. So schreibt ZekromFPS, dass es bereits vor 3 Jahren Vorschläge zu neuen Hintergründen gab und er es schade findet, dass in dieser Zeit nichts passiert ist (via reddit.com).

Das die Veränderung des Fang-Bildschirms ein Wunsch der Community ist, kann man tatsächlich bereits seit mehr als 3 Jahren auf reddit beobachten. So stellte der User duskyxlops, wie im nachfolgenden Reddit-Beitrag zu sehen, bereits Anfang 2019 seine Vorstellungen rund um neue Fang-Hintergründe vor. Dafür bekam er ebenfalls regen Zuspruch von den Trainern (via reddit.com).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Ein Großteil der Community sieht allerdings nur geringe Chancen auf eine Veränderung der Fangmaske. So schreibt desperate: “Weil Niantic AR+ pushen will, wird das nie umgesetzt werden.” (via reddit.com). Dem stimmen zahlreiche Trainer zu.

DaNorris1221 sieht das ähnlich. Er findet die Idee rund um die Fang-Hintergründe großartig, aber glaubt ebenfalls nicht daran, dass es im Spiel eingeführt wird. Auch er sieht den Grund dafür im AR-Modus, der immer wieder durch Pokémon GO beworben wird. Er würde sich dennoch eine Überarbeitung des derzeitigen Hintergrundes wünschen (via reddit.com).

Ob es zukünftig neue Hintergründe für die Fangmaske geben wird oder ob Niantic ganz auf den AR-Modus setzt, ist derzeit nicht bekannt. Sollte sich Pokémon GO hierzu positionieren, dann erfahrt ihr es hier, auf MeinMMO.

Wie findet ihr die Vorschläge mit den neuen Hintergründen für die Fangmaske? Und was für ein Motiv würdet ihr euch am meisten wünschen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern auf MeinMMO darüber aus.

Trainer glauben, dass Pokémon GO heimlich an der Shiny-Rate gedreht hat. Wir haben uns das angesehen und zeigen euch, worum es geht.