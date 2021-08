Pokémon GO: Dataminer finden wichtige Infos zu den nächsten Events

In Pokémon GO wurden durch Dataminer neue Texte gefunden, die sich um die bevorstehenden Events wie den Community Day mit Ottaro und die Safari Zone drehen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was konkret im Spiel-Code gefunden wurde und zeigen es euch.

Worum geht es? In regelmäßigen Abständen suchen die PokeMiners, eine Gruppe von Dataminern, in Pokémon GO nach neuen Informationen. Diese Daten stellen sie im Anschluss anderen Spielern öffentlich zur Verfügung.

Nun wurden im Spiel-Code neue Texte für die bevorstehenden Events entdeckt.

Diese neuen Texte wurden gefunden

Bei der aktuellen Suche der PokeMiners wurden neue Texte im Spiel-Code gefunden. Diese beziehen sich überwiegend auf die bevorstehenden Events. Um diese Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, haben die Dataminer die Funde auf ihrer eigenen Seite für andere Spieler bereitgestellt (via pokeminers.com).

Wir haben uns für euch angesehen, welche Informationen konkret gefunden wurden und haben euch diese nachfolgend zusammengefasst.

Community Day mit Ottaro

Einen großen Teil der Texte haben die PokeMiners zu dem bevorstehenden Community Day mit Ottaro, am 19. September 2021, gefunden. Wie zu jedem Community Day wird es auch zum Ottaro-Event wieder ein spezielles Ticket geben. Diese bringt euch eine Spezialforschung unter dem Namen “Von Muschel zu Langschwert!”.

Der Name der Forschung sowie die Hinweise rund um den Ticketkauf sind bereits im Spiel hinterlegt und konnten durch die PokeMiners entdeckt werden. Die Forschung selbst wird wieder 4 Teile haben. Darüber hinaus soll es auch wieder 5 Fotobomben während des Community Days geben und Ottaro wird natürlich häufiger in der Wildnis spawnen.

Hier seht ihr einen Auszug aus dem Spiel-Code:

RESOURCE ID: photobomb_five_oshawott

TEXT: 5 Photobombs from Oshawott in GO Snapshot



RESOURCE ID: spawn_oshawott

TEXT: More Oshawott are appearing in the wild



RESOURCE ID: ticket_oshawott

TEXT: Ticket for Special Research story available in the Shop: From Scalchops to Seamitars



RESOURCE ID: quest_title_oshat_3

TEXT: From Scalchops to Seamitars (4/4)

Auch die Texte von Prof. Willow rund um die Spezialforschung mit Ottaro wurden bereits im Spiel hinterlegt. Dabei handelt es sich um die typischen Formulierungen, die ihr beim Öffnen und Lösen der Spezialforschungen angezeigt bekommt, wie “Hallo, SPIELERNAME! Ich habe neulich bei einem Spaziergang einen wirklich überraschenden Anblick erlebt: Die Bäume im nahen Wald waren mit Schürfwunden übersät!” (via pokeminers.com).

Neue Quests und neuer Bonus

Die PokeMiners haben außerdem Texte zu vier neuen Quests und einem neuen Bonus gefunden. Die Quests drehen sich zum einen um das Ottaro-Event und zum anderen um Team-GO-Rocket. So sollt ihr eine gewisse Anzahl von Ottaro fangen. Außerdem gibt es jeweils eine Aufgabe zum Entwickeln von Ottaro und Zwottronin.

Bei Team-GO-Rocket sollt ihr eine gewisse Anzahl ihrer Mitglieder besiegen. Beim neuen Bonus dreht sich alles um ein Regenmodul-Event. Hierzu ist bislang nur die folgende Formulierung gefunden worden “Event-Pokémon werden vom Regen-Lockmodul angezogen”. So sehen Teile des Textes im Spiel aus:

RESOURCE ID: quest_defeat_rocket

TEXT: Defeat {0} Team GO Rocket members



RESOURCE ID: quest_oshat_evolve_b

TEXT: Evolve {0} Oshawott



RESOURCE ID: lure_rainy_event_bonus

TEXT: Event Pokémon attracted to Rainy Lure Modules

Safari-Zone

Im Spiel-Code konnten die PokeMiners nun auch die ersten Texte zur Safari-Zone entdecken, die sie nach eigenen Angaben etwas seltsam finden: “Warum nimmst du dir nicht die Zeit, dich mit deinem Kumpel anzufreunden?” und “Warum nimmst du dir nicht die Zeit, dich mit den anderen Trainern hier anzufreunden?”.

Die Bezeichnungen der beiden Titel sind im Quellcode dabei nahezu identisch und unterscheiden sich lediglich durch ein kleines “a” am Ende der ersten ID. Die PokeMiners könnten sich hier eine Verzweigung vorstellen und vermuten, dass Niantic in diesem Zusammenhang etwas geplant hat.

RESOURCE ID: safari_2020_dialogue_1_2a

TEXT: Why not take the time to bond with your buddy?



RESOURCE ID: safari_2020_dialogue_1_2

TEXT: Why not take the time to bond with the other Trainers here?

Weitere neue Texte

Außerdem wurden die Formulierungen “Mehr Lernen” und “Tipps” neu im spiel entdeckt. Sie sollen demnach für entsprechende Schaltflächen genutzt werden.

+RESOURCE ID: tips_tagging_learn_more_button

+TEXT: LEARN MORE



+RESOURCE ID: tips_tag_list_tip_section_title

+TEXT: TIPS

Änderungen von bestehenden Texten

Abschließend haben die PokeMiners noch weitere neue bzw. veränderte Texte gefunden, die mit den kommenden Funktionen in Verbindung stehen sollen. So beziehen sich einige dieser Texte auf die Änderung des Namens.

Dieser wird, wie im Auszug aus dem Spiel-Code zu sehen ist, von “Name” zu “Nickname” geändert. So hieß es zuvor “Du kannst deinen Namen einmal ändern” und jetzt “Du kannst deinen Nickname einmal ändern” (via pokeminers.com).

RESOURCE ID: username_suggestion_name_looks_good_change_name

TEXT: Looks good!

-You can change your name once.

+You can change your nickname once.

Texte zu Tutorials

Des Weiteren wurden die Titel rund um die Tutorials zu den Raids und dem Wiederbeleben von Pokémon angepasst. So steht dort statt “Benutze deine Beleber, um deine ohnmächtigen Pokémon wiederzubeleben” jetzt “Benutze Beleber, um ohnmächtige Pokémon wiederzubeleben”.

Ein weiteres Beispiel ist die Änderung von der bisherigen Formulierung “Sobald die Anzeige für aufgeladene Attacken voll ist, tippe auf die Schaltfläche, um eine aufgeladene Attacke auszuführen. Aufgeladene Attacken verursachen große Mengen an Schaden.” zu diesem Text: “Sobald deine Angriffsanzeige voll ist, tippe auf die Schaltfläche, um eine aufgeladene Attacke auszuführen, die viel Schaden anrichten kann.”

RESOURCE ID: tips_revive_tutorial_select_item_toast

-TEXT: Use your Revives to revive your fainted Pokémon.

+TEXT: Use Revives to revive fainted Pokémon.



RESOURCE ID: tips_raid_tutorial_charged_attack_body

-TEXT: Once your Charged Attack meter is full, tap the button to perform a Charged Attack. Charged Attacks cause large amounts of damage.

+TEXT: Once your attack meter is full, tap the button to perform a Charged Attack, which can deal a lot of damage.

In der Vergangenheit haben die PokeMiners bereits häufig Informationen vor dem eigentlichen Release finden können, die dann auch genau so umgesetzt wurden. Allerdings solltet ihr derartige Funde immer mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten.

Es handelt sich bei diesen Daten um keine offiziellen Informationen. Aus diesem Grund kann Niantic jederzeit Änderungen vornehmen oder sich gegen einen Release entscheiden.

Wie findet ihr die neuen Informationen, die aus den Texten hervorgehen? Glaubt ihr, dass Niantic aufgrund der verschiedenen Titel zur Safari-Zone noch etwas Besonderes geplant hat? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier, auf MeinMMO, in die Kommentare.

Trainer vermuten, dass Pokémon GO heimlich an der Shiny-Rate gedreht hat. Wir haben uns angesehen, um was es dabei geht und erklären es euch.