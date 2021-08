Pokémon GO: Community Day im September mit Ottaro und diesen Boni

Was ist das für ein Event? Gerade erst endete der Community Day mit Evoli, nun steht im September das nächste Event dieser Art an. Einen Community Day feiert Pokémon GO einmal pro Monat. Dabei findet man ein ausgewähltes Pokémon während des Events deutlich häufiger im Spiel und die Chancen auf Shinys steigen.

Jetzt ist es offiziell: Ottaro ist das Pokémon für den Community Day im September bei Pokémon GO . Dazu gibt es einen EP-Bonus, eine besondere Attacke, ein Ticket und weitere Inhalte. Wir zeigen euch alle Boni in der Übersicht.

Insert

You are going to send email to