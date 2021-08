Pokémon zeigt 4 neue, süße Monster und ich will sie bitte sofort bei Pokémon GO haben

Die Pokémon Company zeigt in ihrer neuesten Produktpräsentation 4 neue, süße Pokémon. Wir haben uns angesehen, was das für Monster sind und ob sie auch bald in Pokémon GO zu finden sein werden.

Was ist passiert? Am 18. August 2021 veröffentlichte die Pokémon Company auf ihrer Homepage ein neues Video (via pokemon.com). In diesem stellen sie die aktuellen Spiele rund um Pokémon vor. Eines ist das neue Spiel Pokémon Legends: Arceus, welches am 28. Januar 2022 erscheinen soll.

Bei diesem Spiel dreht sich alles um die Vergangenheit der Sinnoh-Region. Sie wird in Pokémon Legends: Arceus als Hisui-Region bezeichnet. Außerdem soll es in diesem Spiel 4 neue Formen von Pokémon geben. Wir zeigen euch, welche das sind.

Das sind die 4 neuen Pokémon in Pokémon Legends: Arceus

Im nachfolgenden Video zeigt der Chief Operating Officer Takato Utsunomiya der Pokémon Company erste Ausschnitte aus dem neuen Spiel Pokémon Legends: Arceus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

In diesem Ausschnitt sind auch die ersten Bilder zu den neuen Pokémon zu sehen. Bei diesen handelt es sich um die regionalen Varianten und Entwicklungen aus der Hisui-Region von folgenden 4 Monstern:

Fukano

Washakwil

“Wyrdeer”, die Weiterentwicklung von Damhirplex

“Basculegion”, die Weiterentwicklung von Barschuft

Diese Pokémon lassen sich aufgrund ihres Aussehens von ihren anderen Formen unterscheiden. Vor allem die Farbe ist dabei eine andere. Aber auch das Fell wirkt voluminöser. Das lässt sich gut bei Fukano erkennen, welches in der Hisui-Region eine deutlich größere Mähne hat.

Fukano, Washakwil, Wyrdeer & Basculegion aus der Hisui-Region (via pokemon.com)

Kommen die neuen Monster auch zu Pokémon GO?

Bislang sind die neuen Pokémon nur für Pokémon Legends: Arceus angekündigt. Die Fans von Pokémon GO sind allerdings begeistert und erfreuen sich in den sozialen Netzwerken an den Bildern.

Besonders bei der Weiterentwicklung von Barschuft erhoffen sich einige Spieler eine zusätzliche Unterscheidung zwischen der blauen und roten Variante (via reddit.com). Diese wird in Pokémon GO bereits nach ihrer Region unterschieden. So ist auf den Bildern nur ein roter Streifen bei der Weiterentwicklung zu sehen.

Aber auch über die neue, regionale Form von Fukano freuen sich viele. So haben vereinzelte Spieler bereits eigene Fan-Arts dazu erstellt und teilen diese auf Twitter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die Meinung unserer Autorin Franzi Korittke:

Ich würde mir auf jeden Fall ein Release dieser Monster in Pokémon GO wünschen. Besonders die Weiterentwicklungen von Damhirplex und Barschuft finde ich dabei spannend. Diese können sich im Moment nicht weiterentwickeln, weshalb eine Weiterentwicklung das Fangen attraktiver machen könnte. Fukano kann darüber hinaus natürlich mit seinem niedlichen Aussehen punkten.

Gibt es Hoffnung für Pokémon GO?

Da es sich bei diesen Monstern um regionale Pokémon handelt, ist es denkbar, dass Niantic diese früher oder später ebenfalls im Spiel einführen wird. Ob und wann sie in Pokémon GO zu finden sein werden, ist derzeit aber noch nicht bekannt. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es hier, auf MeinMMO.

Wie findet ihr die neuen Pokémon aus der Hisui-Region? Welches findet ihr am besten? Und hofft ihr auf ein Release in Pokémon GO? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare.

Mit dem Start des 3. Hyperbonus-Events, kommen auch 7 coole, neue Galar-Pokémon ins Spiel. Wir haben uns angesehen um welche Monster es sich dabei handelt und zeigen sie euch.