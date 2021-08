Pokémon GO: Trainer besiegt Giovanni mit 500-WP-Angreifern

Findet ihr die Rocket-Kämpfe uninteressant? In den nächsten Wochen starten noch einige Ereignisse für euch. Alle Events im August 2021 bei Pokémon GO findet ihr hier.

Das sagt die Community dazu: In den Kommentaren auf reddit loben Spieler den Kampf, sagen aber auch, dass es da noch Potenzial gibt (via reddit.com ):

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um was geht es? Ein Video eines Trainers aus Pokémon GO zeigt den Kampf gegen Giovanni. Der Spieler stellte sich freiwillig der Herausforderung, den Boss mit möglichst schwachen Angreifern anzugehen und trotzdem zu gewinnen.

In Pokémon GO gehört Giovanni zu den härtesten PvE-Bossen, die ihr bekämpfen könnt. Ein Spieler wählte dafür extra “kleine” Pokémon aus und zeigt, wie er den Boss mit Angreifern, die maximal 500 WP haben, besiegt.

Insert

You are going to send email to