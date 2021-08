Trainer auf reddit haben eine Änderung bei den Entwicklungen von Evoli in Pokémon GO bemerkt. Es ist jetzt wesentlich einfacher, Psiana und Nachtara zu entwickeln. Ob das die Absicht von Niantic war, oder ob die Änderung eigentlich erst am Community Day kommen sollte, ist noch nicht klar.

Was ist neu? Um ein Nachtara oder Psiana aus einem Evoli zu entwickeln, müsst ihr es jetzt nur noch als Kumpel haben und zur richtigen Tageszeit unterwegs sein. Normalerweise müsst ihr noch 10 km mit dem Evoli, das ihr entwickeln wollt, laufen, doch das scheint es gerade nicht mehr zu geben.

Es ist nicht klar, ob diese Änderungen von Niantic so gewollt sind, oder ob sie nach dem Community Day wieder verschwinden. Bisher wissen wir nur, dass es jetzt funktioniert. Das konnten wir von MeinMMO selbst erfolgreich testen.

Wie ihr jetzt Evoli zu Nachtara und Psiana entwickeln könnt: Anders als zuvor könnt ihr euch nun das Laufen sparen. Alles andere bleibt aber gleich. Wir fassen für euch zusammen:

Wählt das Evoli, das ihr entwickeln wollt, als Kumpel aus

Dazu klickt ihr unten links auf euren Avatar und anschließend auf euren Kumpel

Dann scrollt ihr runter und klickt auf „Kumpel wechseln“

Dort wählt ihr das Evoli aus, welches ihr entwickeln wollt

Nun schließt ihr das Menü und sucht im Pokémon-Menü nach eurem Kumpel

Abhängig von der Tageszeit könnt ihr euer Evoli jetzt entwickeln

Nachts wird es zu Nachtara, tagsüber wird es zu Psiana

Anhand des Vorschaubildes auf dem „Entwickeln“ Button könnt ihr sehen, welche Entwicklung es wird, solltet ihr jetzt klicken



Wie ihr seht, können wir das Evoli entwickeln, ohne mit ihm zu laufen. Anhand des Entwickeln-Buttons erkennt ihr, dass es nun zu Psiana werden würde.

Normalerweise müsstet ihr 10 km mit dem Evoli als Kumpel laufen, um diese Entwicklungsoptionen freizuschalten. Das hat Niantic aber nun unangekündigt aufgehoben, vermutlich in Vorbereitung auf den am Wochenende anstehenden Community Day mit Evoli.

Möglicherweise ist das aber auch ein Bug und diese Änderung war nicht für den Community Day vorgesehen.

Evoli bekommt einen besonderen Community Day

Was ist besonders? Der Community Day mit Evoli wird dieses Wochenende an zwei Tagen stattfinden statt nur an einem. Außerdem gibt es noch weitere spannende Boni, die ihr so nicht gewohnt seid.

Wann ist der Community Day? Der besondere Tag für Evoli ist am Samstag, dem 14. August und Sonntag, dem 15. August jeweils von 11 bis 17 Uhr Ortszeit. Wenn ihr ein Evoli in der Zeit von Freitag, dem 13. August ab 19 Uhr bis Montag, den 16. August um 19 Uhr entwickelt, erlernt es eine bestimmte Attacke, die je nach Entwicklung unterschiedlich ausfällt.

Außerdem benötigt ihr weniger Herzen, um die Entwicklung zu Feelinara hervorzurufen. Die Anforderungen an die üblichen Entwicklungen bleiben aber gleich.

Welche besonderen Attacken gibt es? Jede Evoli-Entwicklung bekommt seine eigene Community Day Attacke. Welche das sind haben wir für euch zusammengetragen. Welche die stärkste Entwicklung von Evoli ist, könnte sich durch die neuen Attacken aber eher nicht verändern.

Aquana erlernt Siedewasser

Blitza erlernt Blitzkanone

Flamara erlernt Kraftkoloss

Psiana erlernt Spukball

Nachtara erlernt Psychokinese

Folipurba erlernt Kugelsaat

Glaziola erlernt Aquawelle

Feelinara erlernt Psychoschock

Alle Evoli, die ihr in diesem Zeitraum fangt und ausbrütet, haben die Attacke Zuflucht

Weitere Boni zum Community Day: Es wird wie bei den letzten Community Days wieder eine exklusive Spezialforschung für 1 € im Shop zu kaufen geben. Ihr könnt hier die üblichen Boni erwarten. Die Spezialforschung enthält außerdem ein Gletscher- und ein Moos-Lockmodul, damit ihr auch sicher ein Folipurba und Glaziola entwickeln könnt.

Außerdem halten Lockmodule wieder 3 Stunden während des Events, Eier schlüpfen 4-Mal so schnell und die Chance auf ein schillerndes Evoli ist ebenfalls erhöht.

Werdet ihr den Community Day mit Evoli spielen, oder habt ihr bereits genug von den kleinen Begleitern? Findet ihr, dass sich die besonderen Attacken lohnen? Und werdet ihr euch Nachtara und Psiana auf die neue Art und Weise sichern, solange sie da ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Einen Guide zu allen Entwicklungen von Evoli haben wir hier für euch erstellt.