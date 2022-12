In Dead by Daylight können sich Killer jetzt in Schneemännern verstecken

Der Winter hält in Dead by Daylight Einzug und bringt interessante Schneemänner mit. Dieses Jahr verstecken sich auch die Killer darin – und bekommen einen fiesen Bonus.

Regelmäßige Events gehören in Dead by Daylight inzwischen zum Alltag. Neben dem Halloween-Event ist vor allem das Weihnachtsevent immer ein großer Spaß, denn dort werden die Regeln des Spiels ein bisschen abgewandelt und durch neue Mechaniken ergänzt. Dieses Jahr gehen die Entwickler sogar noch einen Schritt weiter beim „Kalt bis auf die Knochen“-Event und geben auch Killern die Möglichkeit, als Schneemann über die Map zu schleichen.

Was passiert beim Event? Nicht nur sind die Karten feierlich geschmückt, sondern es gibt auch wieder die „Schneemann“-Mechanik. Überlebende können sich in Schneemännern verstecken und sich sogar bewegen, um so langsam voranzukommen oder dem Killer zu entgehen.

Doch in diesem Jahr wird es noch etwas lustiger, denn auch die Killer haben gelernt, in Schneemänner zu schlüpfen! In dem Fall ist ihre Bewegungsgeschwindigkeit zwar drastisch reduziert, aber sie verlieren auch ihren Terror-Radius. Gegen Überlebende im Voicechat wird das wohl wenig helfen, aber ahnungslose Überlebende kann man damit sicher überraschen, wenn plötzlich ein Killer aus dem Schneemann hüpft und die Waffe seiner Wahl schwingt.

Wenn zwei Schneemänner sich gegenseitig ein „High Five“ geben, also nah aneinander laufen, gibt es übrigens einen kleinen Bonus.

Was gibt es für Belohnungen? Für den Abschluss verschiedener Herausforderungen aus einem speziellen Event-Foliant könnt ihr zahlreiche unterschiedliche Cosmetics freischalten. Die wohl interessantesten Belohnungen gibt es für den Überlebenden David King und den Killer Dredsche:

Abgesehen davon gibt es auch wieder die „Hässlichen Pullover“, dieses Mal neu für Haddie Kaur und Vittorio Toscana, einige der neusten Überlebenden.

Dazu kommen noch leuchtende Augen für die Dredsche und den Ritter, einige Anhänger und Waffen. Es lohnt sich also, diese Belohnungen freizuspielen.

Bis wann geht das Event? Das Event ist bereits live und läuft noch bis zum 4. Januar. Ihr habt also fast einen ganzen Monat Zeit, um die ganzen kosmetischen Gegenstände freizuschalten und euren Schabernack mit den Schneemännern zu treiben.

Was gibt es noch? Zusätzlich zum „Kalt bis auf die Knochen“-Event läuft auch noch der Adventskalender von Dead by Daylight. Ihr bekommt jeden Tag eine Belohnung, alleine für das Einloggen. Selbst wenn ihr also nicht spielen könnt, lohnt sich zumindest der tägliche Login, um nach den Feiertagen jede Menge Blutpunkte und Schillernde Scherben zu besitzen.

Werdet ihr euch diesen Winter in die mörderische Schneemannschlacht wagen? Oder findet ihr so etwas „zu albern“ für ein Horror-Spiel?