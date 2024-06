Der neuste DLC von Dead by Daylight ist live. Aber viele Mitarbeiter können sich darüber wohl nicht freuen – sie wurden entlassen.

In Dead by Daylight wurde das neue Kapitel „Dungeons & Dragons“ veröffentlicht. Das bringt erstmals richtig fantastische Wesen in die Welt der Entität. Der Lich Vecna ist nun als Killer verfügbar und wer will, kann sogar in die Haut einer elfischen Bardin schlüpfen, um sich gegen den neuen Killer zu behaupten.

Damit einher geht auch eine neue Map und eine ganz neue Mechanik der Würfel-Würfe. Aber auch große Entlassungen, denn ganze 95 Mitarbeiter mussten bei Behaviour ihre Sachen packen.

Das steckt im neuen DLC: Der neue DLC kostet 7 Euro (Steam) und bringt den neuen Killer Vecna aus dem Universum von Dungeons & Dragons. Vecna dürften viele bereits aus „Stranger Things“ kennen – auch wenn es sich um ähnliche Wesen handelt, basiert die Kreatur in Dead by Daylight auf der D&D-Vorlage. Es ist also ein Lich mit magischen Kräften und einer der größten Bösewichte aus dem D&D-Universum.

Vecna besitzt mehrere Zaubersprüche und bringt einen klassischen Dungeon als Karte mit sich.

Vecna, seine Fähigkeiten und die Perks der Überlebenden haben wir euch hier genauer vorgestellt.

Der DLC „Dungeons & Dragons“ wird von vielen in der Community als einer der besten DLCs bisher angesehen. Nicht nur ist Vecna als Zauberer ein echt cooler Killer, sondern auch interessante Mechaniken wie die Kisten mit den Würfeln oder besondere, verzauberte Items machen die Partien mit und gegen ihn besonders interessant. Da wirkt es für viele verwunderlich, dass Behaviour offenbar zu einem solchen Höhepunkt mehrere Mitarbeiter entlässt.

Vecna macht jetzt die Reiche der Nebel unsicher.

Welche Mitarbeiter wurden entlassen? Vor allem das Community Team spricht von „großen Verlusten“, die man hinnehmen müsse. Das würde das Team deutlich ausbremsen und die Community solle damit rechnen, dass die Dinge nun „deutlich langsamer“ ablaufen werden, weil mit so wenig Leuten einfach nicht mehr die gleiche Arbeit bewältigt werden kann.

Welche Gründe nannte Behaviour? Laut Behaviour sind die Gründe für die Entlassungen, dass man sich nun mehr auf die „historischen Stärken“ konzentrieren wolle und aufgrund von „beispielloser Konkurrenz“ müsste man „mehrere strategische Entscheidungen“ treffen (via ign.com).

Behaviour war in den vergangenen Jahren von 575 Mitarbeiter auf 1.300 angewachsen – jetzt schrumpft diese Zahl wieder.

Für viele in der Community ist vor allem das Argument mit der „beispiellosen Konkurrenz“ ein wenig sonderbar. Denn die meisten sind sich sicher, dass zumindest Dead by Daylight keine wirkliche Konkurrenz hat und quasi den Genre-Platzhirsch darstellt – und das seit Jahren. Das einzige Spiel, das jemals wirklich eine Chance hatte, war Friday the 13th The Game – das aufgrund von Urheberrechtsstreitigkeiten vorzeitig eingestellt wurde.

Behaviour sagt allerdings auch, dass die Entwicklung von Dead by Daylight durch die Entlassungen nicht beeinflusst werde.