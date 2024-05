Dead by Daylight bringt einen Lich-Killer, Zauber und eine Elfe als Überlebende

Dead by Daylight trifft Attack on Titan: Irre Anime-Skins im Horror-Spiel

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

In Dead by Daylight können sich Killer jetzt in Schneemännern verstecken

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

In Don’t Kill Them All werden Orks auch zum Magier

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Freut ihr euch auf ein wenig Würfelglück in Dead by Daylight? Oder passt das gar nicht zum Spiel?

Was bei einer gewürfelten 1, also einem Patzer passiert, das ist noch nicht klar. Vermutet wird allerdings, dass die Kiste dann eine gefräßige Mimik ist und den Überlebenden verschlingt.

Vecna ist ein Lich und daher ein Meister der Magie. Vier seiner Zauber hat er in die Welt von Dead by Daylight mitgebracht, die er in Form von Fähigkeiten während der Partie verwenden kann, um die Überlebenden zu jagen und deren Fähigkeiten zu blockieren.

