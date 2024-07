Dead by Daylight bringt endlich „2vs8“-Modus, aber es gibt keinen Haken

Viele Jahre haben Fans von Dead by Daylight gewartet. Jetzt ist endlich der lang ersehnte 2vs8-Modus da. Wir verraten, wie er funktioniert.

Die Community von Dead by Daylight ist mit „kurios“ noch recht wohlwollend umschrieben. Immer wieder haben sie sonderbare Wünsche, die von den Entwicklern nur zu gerne aufgegriffen werden. So gab es etwa die Bitte nach „Sex in Dead by Daylight“ und daraus wurde ein eigenes Dating-Game mit den Killern.

Ein anderer Wunsch war das Flehen nach einem „2vs8“-Spielmodus, bei dem zwei Killer gegen acht Überlebende antreten. Genau das wird nun in die Tat umgesetzt. Bereits in wenigen Tagen könnt ihr Partien mit zehn Spielerinnen und Spielern beitreten und zeigen, wie chaotisch Dead by Daylight wirklich sein kann.

Wie funktioniert der Modus? Grundsätzlich wird das Spielprinzip von Dead by Daylight beibehalten. Überlebende müssen Generatoren reparieren und entkommen, während die Killer genau das zu verhindern versuchen.

Gespielt wird auf bekannten Karten, die allerdings für diesen Modus in ihrer Größe ein wenig angepasst wurden, um mehr Platz zu bieten. Immerhin sorgen zwei Killer für deutlich mehr Probleme und auch die zusätzlichen Generatoren müssen Platz finden.

Was können die Killer? Lediglich fünf der originalen Killer stehen zur Verfügung. Sie bringen alle jeweils eine passive Fähigkeit mit, die dabei hilft, dass die Killer besser zusammenarbeiten.

Trapper (Fallensteller) gewährt dem anderen Killer einen kurzen Speedboost, wenn er eine Falle aufstellt.

Wraith (Geist) gewährt dem anderen Killer kurz Verstohlenheit.

Hillbilly (Hinterwäldler) sorgt dafür, dass Überlebende für einige Sekunden anfällig sind, wenn er mit seiner Kettensäge an ihnen vorbeirennt.

Die Nurse (Krankenschwester) hat mehr Teleportationen, solange sie sich in der Nähe des anderen Killers befindet.

Die Huntress (Jägerin) offenbart die Aura von Überlebenden, die sie mit ihrer Axt getroffen hat.

Ob die Killer einzeln unterwegs sind und möglichst viel Fläche abdecken oder sich gemeinsam auf einzelne Überlebende stürzen, um diese schnell zu Fall zu bringen – beides sind valide Strategien mit Vor- und Nachteilen.

Neue Fähigkeiten, andere Mechaniken

Der einzige Haken: Es gibt keine Haken. Killer müssen Überlebende nicht erst zu einem Haken tragen, sondern können sie (ähnlich wie Pyramidhead) direkt an einen zufälligen Punkt auf der Karte teleportieren, wo sie gefangen hängen, bis ein anderer Überlebender sie befreit.

Allerdings wird man als Killer nicht durch ein Geräusch darüber informiert, wenn ein gefangener Überlebender gerettet wird. Da man aber ohnehin am laufenden Band Überlebende jagt und zu Fall bringt, ist das auch nicht weiter schlimm.

Im Gegensatz zu den üblichen „5 aus 7“ müssen die Überlebenden in diesem Modus ein wenig mehr Arbeit leisten. Insgesamt acht von 13 Generatoren müssen repariert werden, bevor die Ausgangstore geöffnet werden können.

Weder Killer noch Überlebende können Perks mit in die Runde bringen. Stattdessen dürfen Überlebende Klassen wählen, um gewisse Spielstile zu unterstützen. So kann man etwa besser Fortschritt an Generatoren machen oder Killern länger entkommen. Ob die Killer sich davon an der Nase herumführen lassen, bleibt natürlich abzuwarten.

Wie lange kann man 2vs8 spielen? Genau das ist wohl bisher der größte Nachteil an dem Spielmodus. Denn lediglich von 25. Juli 2024 bis zum 8. August 2024 – also gerade mal für zwei Wochen – kann man den neuen Modus spielen.

Die Entwickler haben allerdings bereits angekündigt, dass man den Modus weiterentwickeln und mehrfach zurückbringen wird, sodass er Mal für Mal besser wird. Ob daraus irgendwann ein permanenter Spielmodus wird, bleibt aber noch abzuwarten. Das hängt wohl maßgeblich vom Erfolg des Modus ab.

Für wen eignet sich der Modus? Kurz und knapp: für alle. Egal, ob ihr als Überlebende ein bisschen mehr Chaos wollt oder ob ihr als Killer den doch manchmal belastenden Druck auf mehrere Schultern verteilen möchtet – 2vs8 sieht nach einer perfekten Abwechslung aus, um das mitunter doch recht stressige Spiel aufzulockern.

Falls ihr euch bisher nur selten an die Killer-Rolle herangetraut habt: schnappt euch jetzt einen Freund oder eine Freundin und geht gemeinsam auf Jagd nach den Überlebenden. Denn wenn man scheitert, macht man es zu zweit und das ist nur halb so schlimm – aber wenn ihr Erfolg habt, dann gibt es viel zu lachen. Denn amüsante Situationen gibt es in dem neuen 2vs8-Modus quasi am laufenden Band.

Werdet ihr euch den neuen Spielmodus genauer anschauen? Oder kann 2vs8 euch nicht überzeugen? In dem Fall solltet ihr einen Blick auf alle Killer des Spiels werfen und genau den finden, der zu euch passt.