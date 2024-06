Dead by Daylight schnappt sich Tomb Raider: Lara Croft wird Überlebende

In Tokyo Vice legen sich ein aus Amerika stammender Journalist und ein Detective mit der Yakuza an.

Obwohl Dead by Daylight inzwischen in das neunte Jahr übertritt, geht es dem Horror-Spiel noch immer blendend. Die Spielerzahlen auf Steam sind stabil und neuer Content für das nächste Jahr ist auch bereits angekündigt. Dabei hat man sich immer mehr starke Lizenzen sichern können, wie zuletzt Dungeons & Dragons – und jetzt auch Tomb Raider.

Die nächste Überlebende von Dead by Daylight wird Lara Croft. Die bekannte Archäologin reist in die Welt des Entitus – und muss um ihr Leben kämpfen.

