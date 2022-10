Dead by Daylight bringt „Klopapier-Skin“ zu Halloween – aber auch echten Content

Zu Halloween geschehen in Dead by Daylight seltsame Dinge. Klopapier-Skins, neuer Content und ein kostenloses Wochenende.

Wenn es eine Jahreszeit gibt, die perfekt zu Dead by Daylight passt, dann ist es wohl Halloween. Immerhin ist das Spiel von zahllosen Horror-Slashern inspiriert und die gehören einfach zur gespenstischen Saison. Das wissen auch die Entwickler und bringen daher ein großes Halloween-Event mit einigen Neuheiten – darunter sind neue Spielmechaniken, aber auch schaurige Skins, die irgendwo zwischen „Wuah, eklig“ und „ziemlich albern“ angesiedelt sind.

Wir verraten euch, was im Oktober während der Event-Zeit von „Haunted by Daylight“ („Spuk in Dead by Daylight“) so alles abgeht.

Neue Horror-Skins im Shop: Ab dem 11. Oktober gibt es im Shop einige neue, thematische Halloween-Skins. So gibt es für Dwight etwa die „Toilet Paper Mummy“, bei dem der ängstlichste aller Überlebenden offenbar versucht hat, aus Toilettenpapier ein Mumienkostüm zu basteln.

Der Oni und auch der Mastermind erhalten hierbei Skins im Stil der „Hallowed Blight“, bei dem die Killer mit grell leuchtender, oranger Substanz infiziert wurden, die überall aus dem Körper bricht.

Neuer Foliant mit mehr Story: Ab dem 12. Oktober beginnt dann der neue Foliant („Tome“) von Dead by Daylight. Das ist quasi der Battle-Pass, der aber auch Story-Inhalte und jede Menge Belohnungen mit sich bringt. Dieses Mal steht die Story von der „Hexe“ Mikaela Reid und dem Killer Ghost Face im Fokus. Besonders cool: Dabei gibt es sogar die Masken von Ghost Face, die aus der Parodie „Scary Movie“ stammen!

Ingame-Event bringt mehr Belohnungen: Ab dem 13. Oktober beginnt dann das eigentliche Ingame-Event „Haunted by Daylight“ und es gibt im Spiel richtig viel zu tun. Zum einen gibt es einen besonderen „Event-Foliant“, mit speziellen Herausforderungen und Belohnungen, die nur während des Halloween-Events erledigt werden können.

Schließt man sie ab, winken nicht nur viele Blutpunkte, sondern auch ziemlich schaurige Belohnungen, wie das „Swamp Creature“-Aussehen für die Hag – einer der bisher unheimlichsten Skins, der stark an „trashige“ Horror-Filme der 70er- oder 80er-Jahre erinnert.

Überlebende müssen dabei „Leerenenergie“ sammeln, indem sie bestimmte Generatoren reparieren und diese Energie dann in Risse geben, die an einigen Stellen auf der Karte erscheinen – so verdient man sich besondere kosmetische Oberteile oder aber „Süßigkeiten-Waffen“ für einige Killer.

Kostenloses Wochenende über Halloween: Wer noch nicht weiß, was er über Halloween tun soll, kann einen längeren Blick in Dead by Daylight wagen. Denn ab dem 27. Oktober ist Dead by Daylight für einige Tage Free2Play, sodass jeder Interessierte sich zumindest einen Eindruck vom Horror-Spiel machen kann, ohne einen Cent zu investieren.

Da das Event sicher eine Menge neuer und alter Spieler anlocken werden, dürften sich die Wartezeiten angenehm kurz halten und es sollte auch genug neue Spieler geben, um nicht direkt von langjährigen Veteranen in den Boden gestampft zu werden.

Werdet ihr über Halloween Dead by Daylight zocken und die neuen Inhalte freispielen? Oder können euch die Skins nicht hinter dem Gruselkürbis hervorlocken?