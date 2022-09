Dead by Daylight ändert nach 6 Jahren, wie Killer euch umbringen

Das Morden in Dead by Daylight funktioniert bald ganz anders. Die berühmten „Mori“-Tötungen werden vollständig verändert.

Das Töten von Überlebenden ist in Dead by Daylight die Kern-Aufgabe der Killer und grundlegendes Spielprinzip. Man sollte meinen, an einer solch fundamentalen Aufgabe würde sich nichts ändern – aber Pustekuchen.

Die Entwickler starten nun ein Experiment und wollen die „Mori“-Tötungen der Killer drastisch überarbeiten. Sie sollen immer das Finale eines Matches werden und dafür sind große Anpassungen notwendig.

Was sind „Moris“? In Dead by Daylight gibt es für den Killer mehrere Möglichkeiten, die Überlebenden zu töten. Die häufigste Variante ist dabei das Aufhängen auf Haken und das damit verbundene Opfern an den Entitus. Alternativ gibt es aber noch die Möglichkeit, die „Mori“-Animation zu verwenden. Das ist eine persönliche Mord-Animation, die jeder Killer besitzt und genau auf den Killer zugeschnitten ist. Michael Myers ersticht sein Opfer dabei etwa mit seinem Messer in grausig-intimer Distanz, während die Hexe die Eingeweide ihres Opfers frisst.

Diese „Mori“-Tötungen kommen ursprünglich von der Opfergabe „Memento Mori“, die diese Animation unter bestimmten Voraussetzungen erlaubten. Sie konnten allerdings auch durch Perks erspielt werden wie „Hex: Devour Hope“ oder „Rancor“.

Die Mori-Animationen sind oft das makabere (und für ein Horror-Spiel doch passend coole) Ende für einen Überlebenden, wie diese Beispiele zeigen:

Was wollen die Entwickler am Mori ändern? Kurz gesagt: So ziemlich alles daran, wie sie bisher funktionieren. Wenn alle außer ein Überlebender in der Partie tot, sterbend (also am Boden), am Haken oder entkommen sind, dann wird der letzte Überlebende der „Last Standing“. Sowohl der Killer als auch der Überlebende erhalten dann ein größeres Sichtfeld, um mehr der Partie sehen zu können.

Sobald ein anderer Überlebender wieder stehen sollte, endet diese Phase. Wenn jedoch der Killer den letzten Überlebenden auch noch niederschlägt, löst das den „Finishing Mori“ aus:

Killer und Überlebender werden an eine feste Position in der Map teleportiert, an der man die Mori-Animation gut einsehen kann. Dieser Überlebende wird dann mit der Mori-Animation effektvoll getötet. Alle anderen Überlebenden, die noch in der Partie sind (am Haken oder sterbend am Boden), werden augenblicklich getötet und zählen als gelungene Opferung.

Wer nun denkt, dass Killer dann damit beginnen würden, alle Überlebenden zu „sluggen“, also niederzuschlagen und dann einfach am Boden zu lassen, der irrt sich. Das wird künftig nicht mehr möglich sein, denn: Alle Überlebenden erhalten nach 45 Sekunden am Boden die Fähigkeit, sich selbst vollständig aufzuhelfen, ohne die Hilfe eines anderen Überlebenden.

Wenn der Killer also innerhalb der 45 Sekunden den Überlebenden nicht aufhebt oder das Match beendet, kann der Überlebende sich selbst wieder auf die Beine bringen.

Bedenkt allerdings, dass das bisher nur ein Plan der Entwickler ist, der auf dem PTB getestet werden soll.

Die Mori-Animation ist oft das grausige Highlight – Wie aus Slasher-Filmen.

Was ändert sich dann an den Perks? Da die Mori-Animation Teil des normalen Gameplays wird, verschwindet sie aus Opfergaben und Perks. Gleichzeitig können Überlebende sich selbst aufhelfen, sodass auch hier einige Perks überarbeitet werden.

Die geplanten Änderungen an den Überlebenden-Perks sind:

Die Fähigkeit, sich selbst aufzuheben, wurde von Unbreakable, Soul Guard, No Mither und Boon: Exponential entfernt.

Unbreakable erhöht die Selbst-Heilungsgeschwindigkeit am Boden um 80 % / 90 % / 100 %.

Die geplanten Änderungen an den Killer-Perks sind:

Die Fähigkeit, Überlebende mit einem Mori zu töten wurde von Rancor und Hex: Devour Hope entfernt.

Rancor zeigt die Aura der Besessenheit für 5 Sekunden an, nachdem der letzte Generator repariert wurde. Das Ziel hat dann permanent den „Exposed“-Status.

Wenn Hex: Devour Hope insgesamt 5 Zeichen gesammelt hat, werden Überlebende beim Aufhängen sofort vollständig geopfert.

Die Änderungen an den Mori-Opfergaben sind:

Cypress Memento Mori: Erhalte 8.000 Blutpunkte als Bonus, wenn mindestens 2 Überlebende getötet werden und das Match in einem Finishing-Mori endet.

Ivory Memento Mori: Erhalte 12.000 Blutpunkte als Bonus, wenn mindestens 2 Überlebende getötet werden und das Match in einem Finishing-Mori endet.

Ebony Memento Mori: Erhalte 20.000 Blutpunkte als Bonus, wenn mindestens 2 Überlebende getötet werden und das Match in einem Finishing-Mori endet.

Community reagiert mit Unverständnis: Auch wenn die Community sich grundsätzlich zufrieden darüber zeigt, dass die Mori-Tötungen endlich überarbeitet werden, gibt es viel Skepsis über das geplante Vorgehen im Subreddit von Dead by Daylight.

Auf der anderen Seite bekommen Überlebende die permanente Möglichkeit, sich unendlich oft selbst vom Boden aufzuheben, was ein extrem krasser Buff in Hinblick auf die Fähigkeiten der Überlebenden ist. Für Killer ist es demnach quasi keine Option mehr, einen Überlebenden für kurze Zeit am Boden zu lassen, um etwa einen anderen Überlebenden in nächster Nähe zu jagen und ihn zu vertreiben.

Gleichzeitig steigt die Sorge, dass Taschenlampen mehr an Bedeutung gewinnen. Da der Killer quasi gezwungen ist, den gefallenen Überlebenden sehr schnell aufzuheben, werden viele Überlebende ihre Chance sehen, mit der Taschenlampe den Killer beim Aufheben zu blenden.

Der letzte Kritikpunkt ist die Sorge, dass Dead by Daylight damit den Weg ebnet, um verschiedene Mori-Animationen im Shop anzubieten, quasi als zusätzliche Anpassungsmöglichkeit. Dass die Mori-Animation dafür zuvor schick in Szene gesetzt wird, scheint in den Augen vieler ein logischer Schritt zu sein, um noch mehr von Dead by Daylight monetarisieren zu können. Bisher haben die Entwickler dazu aber keine Angaben gemacht.

Ob die Überarbeitung der Mori-Animationen so tatsächlich live gehen wird, bleibt abzuwarten. Bisher ist es nur ein Test der Entwickler, die ein neues Finale für das Match sehen wollen. Ob das auch gut ankommt, wird sich noch zeigen.

Was haltet ihr von diesen Plänen? Coole Neuerungen oder komplett absurde Änderungen?