Der neue Killer „Deathslinger“ bringt seine Opfer auf ziemlich grausame Weise um. Das dürfte die finsterste Mori-Animation von Dead by Daylight sein.

Vor kurzem wurde der neuste PTR von Dead by Daylight aufgespielt und brachte den neuen Killer „Deathslinger“. Das ist nicht nur ein echt fieser und brutaler Killer, auch seine Mori-Animation ist selbst für Dead by Daylight ziemlich übel und setzt für das ohnehin schon brutale Spiel neue Maßstäbe.

Der Patch bringt übrigens auch coole Neuerungen für den Trapper.

Was ist die Mori-Animation? Eigentlich müssen Killer die Überlebenden an Fleischerhaken aufhängen und so langsam dem Entitus opfern. Unter bestimmten Bedingungen ist es allerdings möglich, einen Überlebenden an Ort und Stelle zu töten und ihn so direkt aus dem Spiel zu nehmen. Das nennt man in Dead by Daylight „Mori“ und wird durch bestimmte Opfergaben oder Perks ermöglicht. Jeder Killer bringt Überlebende auf eine andere Art und Weise um, hat also eine eigene „Mori-Animation“.

So geht der Deathslinger vor: Der Deathslinger geht auf die Knie, senkt sein Speergewehr und rammt den Speer dem Überlebenden in den Rücken. Anschließend wird der Überlebende mit dem Gewehr in die Luft gehoben und zappelt hilflos herum. Der Mund wird weit zum Schrei aufgerissen, während der Killer lacht, abfeuert und der Speer durch den Körper des Überlebenden aus dem Mund herausschießt. Das Opfer sinkt sofort leblos auf die Knie. Der Deathslinger holt aus und tritt dem Opfer in den Rücken, um den Speer samt Kette wieder zu befreien, wodurch der Überlebende tot auf dem Boden liegen bleibt.

Hier könnt ihr die Mori-Animation im Youtube-Video von Wolfyowns sehen:

Cortyn meint: Die Mori-Animationen sind immer ein recht makabres Vergnügen, das allerdings gut zu Dead by Daylight passt. Die Grausamkeit beim Deathslinger dürfte jedoch sämtliche anderen Mori-Animationen übertreffen und ist kein Vergleich zur fast schon „harmlosen“ Animation des Trappers oder des Geists. Allerdings hat der Deathslinger auch eine ziemlich brutale und grausame Hintergrundgeschichte, was in der Animation gut dargestellt wird.

Ich freue mich schon darauf, diesen einen teabaggenden Überlebenden mit dieser Animation aus dem Spiel zu pusten. Wenigstens dürften Überlebende nun nicht mehr disconnecten.

Was haltet ihr von der Mori-Animation des Deathslingers? Ist sie cool und passend zum neuen Killer? Oder gehen die Entwickler bei der Brutalität einen Schritt zu weit?