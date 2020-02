In Dead by Daylight kann man seit einigen Tagen ein neues Verhalten erleben. Unzufriedene Überlebende lassen sich häufig sterben, weil sie nicht disconnecten dürfen.

Als vor einigen Tagen in Dead by Daylight endlich eine Strafe für Disconnects eingeführt wurde, war die Freude groß. Wer regelmäßig vorzeitig aus DbD-Spielen flieht, indem er das Match verlässt, muss lange Wartezeiten und Sperren in Kauf nehmen. Doch die Freude darüber hielt nicht besonders lange an. Denn anstatt nun mit einem Disconnect zu verschwinden, lassen sich die Überlebenden einfach sterben.

Was ist das Problem? Da Disconnects mit zunehmenden Accountstrafen belegt werden, können Überlebende nur vorzeitig aus einem Match fliehen, indem sie sich am Haken ohne Gegenwehr umbringen lassen. Das führt, genau wie Disconnects, allerdings dazu, dass die Partie unausgeglichen ist. Wenn ein Überlebender früh ausscheidet, ist es kaum noch möglich, ein spannendes Match zu haben. Das ist sowohl für die anderen Überlebenden als auch für den Killer ziemlich langweilig.

Warum lassen Spieler sich umbringen? Gründe für den frühzeitigen Tod der Spieler gibt es viele. Manche wollen einfach nicht gegen einen bestimmten Killer antreten, während andere von ihren Teamkollegen genervt sind. Manch einer ist auch frustriert, wenn sie als erstes vom Killer gefunden und gefasst werden oder sich „unfair“ behandelt fühlen, etwa weil sie einen Treffer kassiert haben, dem sie ihrer Meinung nach hätten ausweichen müssen.

Community findet amüsante Lösungen: Die Spieler überlegen schon scherzhaft, wie sie die anderen Überlebenden am Selbstmord hindern können. So gibt es etwa die (ironisch gemeinte) Ansage, dass der Perk „Up the Ante“ nun der neue Meta-Perk wäre. „Up the Ante“ erhöht die Chance, dass Überlebende sich selbst bei einem Rettungsversuch vom Haken befreien. Im Regelfall versuchen sich die Spieler, die im Match sterben wollen, nämlich selbst zu befreien, da das ihren Lebensbalken aufbraucht. Wenn sie sich dabei aber tatsächlich retten können, schauen sie dumm aus der Wäsche und „müssen“ weiterspielen.

Killer hingegen gehen dazu über, solche Spieler, die sich offensichtlich sterben lassen wollen, einfach kein zweites Mal an den Haken zu bringen und sie langsam am Boden ausbluten zu lassen.

Tot nach dem ersten Haken? Kommt aktuell oft vor.

Was können die Entwickler tun? Einige Spieler fordern ein Eingreifen der Entwickler, um auch das frühzeitige Sterben am Haken zu bestrafen. Das könnte sich allerdings als problematisch erweisen, da das „Sterbenlassen“ auch eine taktische Entscheidung sein kann, um etwa dem letzten Überlebenden den Zugang zur Luke („Hatch“) zu sichern. Denn sobald der letzte Überlebende alleine ist, öffnet sich die Luke als alternativer Fluchtweg.

Vielleicht bringt der nächste Patch ja eine Lösung. Der bringt zumindest einen starken Buff für den Trapper und hat schon einen möglichen Werwolf-Killer angeteasert.

Was haltet ihr für die beste Lösung? Braucht es überhaupt eine Änderung? Oder muss man mit solchen Spielern einfach leben?