Dead by Daylight: Teaser deutet einen Werwolf als Killer an

Ein neuer Killer für Dead by Daylight ist im Anmarsch. Die Hinweise deuten auf einen Werwolf hin – doch was steckt wirklich dahinter?

Der letzte Killer von Dead by Daylight, der Oni, liegt schon wieder einige Wochen in der Vergangenheit und die Community ist heiß auf neues Killer-Material. Die Entwickler haben nun einen ersten Teaser veröffentlicht, der neue Diskussionen und Spekulationen anheizt.

Was ist im Teaser zu sehen? Der 15-Sekunden-Clip zeigt eine schwere Eisenkette, die in der Dunkelheit liegt. Die Kette wird schleifend gezogen, als sich wohl etwas am Ende der Kette bewegt. Als die Kette vollends angespannt wird, kann man an ihrem Ende deutlich Blut erkennen.

Das vermutet die Community: Die Spieler vermuten, dass die Ankündigung zu einem Werwolf als Killer passt. Das würde auch zur Aussage des Game Directors auf Twitter passen, der den Trailer mit den Worten „Something to chew on…“, also „Etwas zum drauf herumkauen…“ kommentierte – und das würde perfekt zu einem Werwolf passen. Was für Fähigkeiten dieser haben könnte, ist allerdings noch ungewiss. Spekuliert wird der Wechsel von zwei Haltungen, ähnlich wie beim Oni; eine Wolfsform und eine Menschenform.

Passt ein Werwolf zu Dead by Daylight? Grundsätzlich ja. Dead by Daylight bedient sich vornehmlich „klassischer“ Horror- und Slasher-Figuren. Ein Werwolf würde sich gut in die Gruppe der Killer einreihen und zumindest von der Ästhetik ins Spiel passen. Werwolf-Geschichten gehören zu den ältesten Gruselgeschichten, die immer mal wieder in der Popkultur auftauchen. Dahingehend wäre das also ein Volltreffer.

So verspottet die Community den Trailer: Im Gegensatz zur plausiblen Werwolf-Theorie erlauben sich viele Fans von Dead by Daylight auch einen Spaß mit dem Trailer. So regnete es im Subreddit gestern Memes, die alle davon ausgehen, dass der nächste Überlebende „Super Mario“ von Nintendo wird und der Killer ist ein Kettenhund („Chain Chomp“).

Das ist ein wiederkehrender Gegner aus dem Mario-Universum. Ein großer, kugelförmiger Hund mit spitzen Zähnen, der immer angekettet ist und zumeist „besiegt“ wird, indem man ihn befreit.

Ob das tatsächlich ein Werwolf wird oder am Ende etwas ganz anderes an der Kette hängt, bleibt abzuwarten. Bis dahin findet ihr hier die aktuell besten Killer in Dead by Daylight. Eine Auflösung, was es mit dem Trailer auf sich hat, kommt spätestens nächsten Dienstag (18.02.2020), denn dann geht der nächste PTR live und die neuen Inhalte werden getestet.