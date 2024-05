Ein kleines Ding für nur 14,99€ behebt das für mich größte Problem bei der Nintendo Switch

Für nur knapp 15€ könnt ihr gerade den Speicher eurer Nintendo Switch OLED erweitern und so Platz für neue Games schaffen!

Die Nintendo Switch OLED ist für viele der ultimative Handheld. Wenn ihr bei eurer Konsole langsam aber sicher an die Speichergrenze stoßt, solltet ihr jetzt bei Amazon zuschlagen. Dort sind nämlich die offiziellen microSD-Speicherkarten aktuell im Angebot.

Das beste Upgrade für eure Nintendo Switch OLED

Die wohl größte Schwäche der Konsole: An sich habe ich an der Nintendo Switch und besonders der OLED-Version nicht viel auszusetzen. Einzig der verfügbare Speicher ist in Zeiten von digitalen Downloads einfach zu knapp bemessen.

So viel Speicher hat die Nintendo Switch: Je nach Version bietet die Switch 32GB (Standard und Lite) oder 64GB (OLED). In beiden Fällen werden knapp 6GB davon vom System belegt.

Je nach Version bietet die Switch 32GB (Standard und Lite) oder 64GB (OLED). In beiden Fällen werden knapp 6GB davon vom System belegt. Zum Vergleich: Der Mega-Hit The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom braucht etwa 16,3GB Speicherplatz, für Monster Hunter Rise werden knapp 19,8GB benötigt und wer NBA 2K24 zocken will, muss sagenhafte 61,7GB freischaufeln.

Wenn ihr eure Spiele in erster Linie physisch kauft, dürftet ihr mit dem Speicherplatz auskommen, wer aber auf digitale Downloads setzt, bringt den internen Speicher der Konsole schnell zum Überlaufen. Zum Glück gibt es vergleichsweise günstige Lösungen.

Eine kleine Karte mit einer großen Wirkung!

SanDisk bietet nämlich eine ganze Palette an offiziell lizenzierten microSD-Karten für die Nintendo Switch. Ihr habt hier die Wahl zwischen 128GB, 256GB, 512GB und satten 1TB. Bei Amazon sind alle Größen zurzeit im Angebot. Für die 128GB-Variante zahlt ihr nur 14,99€ inklusive Versand.

Hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s sind die microSDs mehr als schnell genug für die Nintendo Switch. Auch die Schreibgeschwindigkeit ist richtig ordentlich, was euch unter Umständen bei großen Downloads zugutekommt.

In unserer Deal-Übersicht findet ihr darüber hinaus noch viele weitere Angebote und Aktionen. Wir stellen euch jeden Tag aktuelle Schnäppchen und spannende Neuerscheinungen ausführlich vor. Schaut gerne mal vorbei!