Sony Pulse Elite im Angebot: Brandneues PS5-Headset schon jetzt zum Schnäppchenpreis bei Amazon abstauben!

Bei Amazon läuft gerade die Gaming-Week mit hunderten Angeboten für PS4, PS5, den PC, die Xbox-Konsolen und die Nintendo Switch. Mit dabei ist auch der Nachfolger des ursprünglichen PS5-Headsets.

Starker Preis: Das PlayStation Pulse Elite kostet bei Amazon gerade nur noch 109,99€ und damit genau 40€ weniger als die UVP des Headsets. Der Versand ist kostenlos. Ein kurzer Blick auf den Preisvergleich (via geizhals.de) zeigt, dass es sich dabei um den besten Preis aller Zeiten für das Modell handelt. Die alte Tiefstmarke von 133,19€ wird klar unterboten.

Sony Pulse Elite: Das bietet das PS5-Headset

Das Pulse Elite ist der direkte Nachfolger des Pulse 3D und bietet im Vergleich zum beliebten PS5-Headset ein paar spannende Neuerungen:

Detailreicher Klang: Eine der größten Neuerungen im Vergleich zum Pulse 3D sind die planaren Magnettreiber, die einen extrem genauen Klang bieten und so auch die leisesten Details hörbar machen. Dadurch fehlt es dem Bass zwar in manchen Szenen etwas an Wucht, der Sound ist gerade für den Preis trotzdem der absolute Hammer.

Das Design des Headsets passt perfekt zur PS5-Familie!

Was das Gaming-Headset sonst so auf dem Kasten habt, könnt ihr in unserem Praxis-Test nachlesen:

Das Angebot ist Teil der Amazon Gaming-Week. Die Aktion läuft noch die ganze Woche und steckt voller interessanter Angebote. Hier findet ihr alle Infos:

